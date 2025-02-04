Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ δεν θα μιλήσουν σήμερα τηλεφωνικά, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, παρά τον προηγούμενο ισχυρισμό του εμπορικού συμβούλου του Αμερικανού προέδρου, Πίτερ Ναβάρο, ότι επίκειται επικοινωνία μεταξύ των δύο.

Οι δύο ηγέτες έχουν μιλήσει στο παρελθόν, αλλά μια κλήση τώρα θα επικεντρωνόταν σίγουρα στην επιβολή των νέων δασμών από τον Τραμπ στην Κίνα. Ωστόσο, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε ότι ενδεχομένως να επικοινωνήσουν την Τετάρτη, αν και οι λεπτομέρειες ακόμα εξετάζονται.

Πηγή: skai.gr

