Ρωσία: Οι κυρώσεις, το αδύναμο ρούβλι και η κακή συγκομιδή ευθύνονται για τον πληθωρισμό

Οι νέες δυτικές κυρώσεις, το αδύναμο ρούβλι και η χαμηλότερη συγκομιδή ευθύνονται για τον υψηλό πληθωρισμό της Ρωσίας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, αναφέρει η ρωσική κεντρική τράπεζα σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος έφτασε στο 9,5% το 2024, έχει αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση για τις ρωσικές αρχές, καθώς η χώρα πλησιάζει στο τέταρτο έτος της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι τιμές, λόγω της αύξησης του κόστους των τροφίμων και της στέγασης, αυξήθηκαν κατά 1,14% από την αρχή του έτους έως τις 27 Ιανουαρίου, με τους περισσότερους αναλυτές να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για το σύνολο του έτους που κυμαίνονταν στο 4,5%-5,0%.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι πλέον δυνατή σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εργασιακής και παραγωγικής ικανότητας, ενώ μια περαιτέρω τόνωση θα ωθούσε την οικονομία σε ύφεση.

«Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ της συνέχισης της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης που συνοδεύεται από υψηλό πληθωρισμό από τη μία πλευρά και της οικονομικής επιβράδυνσης και του αποπληθωρισμού από την άλλη», αναφέρει η έκθεση της κεντρική τράπεζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.