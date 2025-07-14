Η Σουηδία θα πρέπει να αυξήσει το όριο ηλικίας επιστράτευσης των πρώην αξιωματικών από τα 47 που είναι σήμερα στα 70 έτη, σύμφωνα την εισήγηση μιας επιτροπής, διορισμένης από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Στοκχόλμης εν μέσω του επιδεινούμενου περιβάλλοντος ασφαλείας.

«Η ανάγκη των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων για αξιωματικούς δικαιολογεί την παράταση της στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως επιπέδου συναγερμού, για εκείνους που στο παρελθόν υπηρέτησαν ως επαγγελματίες ή έφεδροι αξιωματικοί» ανέφερε η επιτροπή αυτή.

Εφόσον εγκριθεί η αλλαγή αυτή, πρώην αξιωματικοί ηλικίας έως και 70 ετών θα μπορούσαν να καλούνται να υπηρετήσουν, σε περίπτωση ανάγκης.

Η Σουηδία αναθεώρησε το δόγμα ασφαλείας της λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2024. Έχει ήδη διπλασιάσει τις αμυντικές δαπάνες της, που φέτος θα φτάσουν στο 2,4% του ΑΕΠ της χώρας και σκοπεύει να τις αυξήσει στο 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2032. Λόγω της αβέβαιης κατάστασης ασφαλείας στον κόσμο η χώρα έχει ήδη επαναφέρει τη μερική στράτευση, για άνδρες και γυναίκες, από το 2017.

Σύμφωνα με τη Στοκχόλμη, προτεραιότητά της είναι να επεκτείνει το μέγεθος και τις δυνατότητες του στρατού και της αντιαεροπορικής άμυνας και να αυξήσει τα αποθέματά της σε πυρομαχικά. Η έλλειψη προσωπικού, ιδίως αξιωματικών και ειδικών, θεωρείται εδώ και χρόνια βασικό εμπόδιο σε αυτήν την προσπάθεια.

«Κάνουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις στη στρατιωτική άμυνα. Εστιάζουμε κυρίως στην αύξηση των προμηθειών υλικού. Αλλά θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αύξηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

