Σουηδία: Καλεί τον πρεσβευτή του Ισραήλ αναφορικά με τη Λωρίδα της Γάζας

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Στοκχόλμη για να διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, γνωστοποίησε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Την περασμένη εβδομάδα, υπό αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις και επικρίσεις, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν να περάσει "σταγόνα" βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά εκατοντάδες φορτηγά μετέφεραν μόνο ψήγματα τροφίμων που έχουν ανάγκη οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας αντιμέτωποι με λιμό ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες αποκλεισμού.

Ο Κρίστερσον δήλωσε στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιβάλει κυρώσεις και να ασκήσει διπλωματική πίεση στο Ισραήλ για να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Ήμασταν εξαιρετικά σαφείς ως προς αυτό, εμείς οι ίδιοι και μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε ο Κρίστερσον στο TT, συμπληρώντας πως «Αυτή η πίεση αυξάνεται τώρα, αναμφίβολα, και για πολύ καλούς λόγους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

