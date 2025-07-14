Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιρανός βουλευτής: Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το κλείσιμο ή όχι των Στενών του Ορμούζ

Τα στρατιωτικά μέτρα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τον ισμαήλ Κοσαρί, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Ορμούζ

Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός βουλευτής Ισμαήλ Κοσαρί, δήλωσε ότι στρατιωτικά μέτρα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετικά με το κλείσιμο τους και το θέμα ακόμη εξετάζεται, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις που έκανε ο ίδιος σήμερα.

Δεν ήταν όμως, άμεσα σαφές σε ποια στρατιωτικά μέτρα μπορεί να αναφέρεται.

Το ενδεχόμενο να κλείσει το Ιράν την πλωτή οδό, μέσω της οποίας περνάει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχε «παίξει» σαν σενάριο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τον περασμένο μήνα, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Στενά του Ορμούζ αξιωματούχος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark