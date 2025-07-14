Ο σκληροπυρηνικός Ιρανός βουλευτής Ισμαήλ Κοσαρί, δήλωσε ότι στρατιωτικά μέτρα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη σχετικά με το κλείσιμο τους και το θέμα ακόμη εξετάζεται, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις που έκανε ο ίδιος σήμερα.

Δεν ήταν όμως, άμεσα σαφές σε ποια στρατιωτικά μέτρα μπορεί να αναφέρεται.

Το ενδεχόμενο να κλείσει το Ιράν την πλωτή οδό, μέσω της οποίας περνάει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, είχε «παίξει» σαν σενάριο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν τον περασμένο μήνα, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.