Πίσω από τη χειρότερη μαζική επίθεση στην ιστορία της Σουηδίας βρίσκεται ο 35χρονος Rickard Andersson, η φωτογραφία του οποίου έρχεται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, όπως μεταδίδει η DailyMail.

Υπενθυμίζεται ότι αιματηροί πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων - ανάμεσά τους και μετανάστες- στο Ερεμπρού της Σουηδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 11 άνθρωποι - ανάμεσά τους και ο ίδιο - και να τραυματιστούν πολλοί ακόμα. Οι λεπτομέρειες για τον δράστη προέκυψαν, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από τουλάχιστον 10 σε 11 κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την αστυνομία να λέει: «Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 11 θάνατοι λόγω του συμβάντος. Ο αριθμός των τραυματιών είναι ακόμη αδιευκρίνιστος».

Το προφίλ του δράστη

Ο μακελάρης που άνοιξε «πυρ» σύμφωνα με τη σουηδική αστυνομία στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, ενώ μέχρι αυτή τη δεδομένη στιγμή δεν είχε απασχολήσει τις σουηδικές αρχές και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Ο αρχηγός της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο ύποπτος βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς.

Ο δράστης έχει κατονομαστεί στα σουηδικά ΜΜΕ από συγγενείς του, που αποφάσισαν να μιλήσουν. Οι ίδιοι βοήθησαν στη σκιαγράφηση του προφίλ του μακελάρη, περιγράφοντάς τον ως ιδιότροπο ερημίτη, άνεργο που «περνούσε δύσκολα» και αντιμετώπιζε ακραίο κοινωνικό άγχος. Μάλιστα, όπως μαρτυρούν κυκλοφορούσε για αρκετά χρόνια φορώντας συνέχεια κουκούλα.

Άλλαξε, επίσης, νόμιμα το όνομά του πριν από οκτώ χρόνια, μια κίνηση που ξάφνιασε τα μέλη της οικογένειας.

«Δεν είχαμε πολλές επαφές μαζί του τα τελευταία χρόνια. Ως παιδί ήταν διαφορετικός, αλλά ζωηρός. Τα πήγαινε καλά στο σχολείο», είπε ένας συγγενής. «Αλλά τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα. Δεν δούλευε».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά μοναχικός. Είχε έναν φίλο που έκανε πολλή παρέα, αλλά όχι πια. Θέλει να είναι μόνος του. Δεν φαίνεται να του αρέσουν οι άνθρωποι».

Συνέχισαν λέγοντας ότι ο δράστης είχε ελάχιστη επαφή με τους γονείς του, που «ταξιδεύουν πολύ στο εξωτερικό», αλλά ότι του άρεσε να «φροντίζει τον σκύλο τους».

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο δράστης ενήργησε μόνος και ότι δεν είχε τρομοκρατικό κίνητρο. Ομάδα ένοπλων αστυνομικών πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του υπόπτου χθες το απόγευμα. Η αστυνομία αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την έφοδο.

Σοκαριστικό βίντεο με τον ένοπλο στους διαδρόμους του σχολείου

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν τον ένοπλο δράστη να περπατά τους διαδρόμους του σχολείου κατά τη διάρκεια της επίθεσης του.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, βίντεο από τη στιγμή που ο δράστης, έχει εισβάλει στο κτίριο και πυροβολεί αδιακρίτως.

🚨‼️🇸🇪: MASS SCHOOL SHOOTING OREBRO, SWEDEN:



Chilling footage of the alleged active shooter going door to door inside the facility, which was an education centre/school for adults and immigrant students. pic.twitter.com/XSzxAhRWm1 — LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 4, 2025

Ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, αρχηγός της αστυνομίας του Ερεμπρού, δήλωσε ότι ο δράστης «δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες» και εκτίμησε ότι δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις.

#Sweden 🇸🇪: 35-year-old gunmam carried out a school shooting at #Risbergska Campus in #Örebro (#Orebro). At least 10 people killed and 5 more wounded.



Although not very clear —the perpetrator seems to be well-equipped; including possible 5.56 AR / 7.62 AK rifle. pic.twitter.com/5pE3aueHh4 — War Noir (@war_noir) February 4, 2025

Αβεβαιότητα για την τύχη των τραυματιών

Όπως μετέδωσε το Reuters, η επίθεση έλαβε χώρα στο σχολείο ενηλίκων Risbergska, το οποίο στεγάζεται σε μία έκταση μαζί με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα οποία πηγαίνουν και παιδιά.

Παρ' ότι ασθενοφόρα, υπηρεσίες διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στον τόπο της επίθεσης, δεν υπάρχουν ακόμη ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας όλων των τραυματιών. Αυτήν τη στιγμή πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ερεμπρού. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα Expressen πως ορισμένοι αστυνομικοί δέχθηκαν επίσης πυρά, χωρίς όμως να τραυματιστεί κάποιος από αυτούς.

Σε συνέντευξη Τύπου, η σουηδική αστυνομία ανέφερε ότι από τους πέντε ανθρώπους που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι τέσσερις έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Δύο είναι σταθεροί, ένας σοβαρά τραυματισμένος και ένας ελαφρά.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Η 54χρονη δασκάλα του σχολείου, Μαρία Πεγκάντο, είπε ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα της σχολικής της αίθουσας αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα και φώναξε σε όλους να βγουν έξω. «Έβγαλα και τους 15 μαθητές μου στο διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», είπε στο Reuters σε τηλεφωνική επικοινωνία. «Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου». «Είδα ανθρώπους να τους σέρνουν έξω τραυματισμένους, τον έναν μετά τον άλλο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό», είπε.

Δύο εκπαιδευτικοί, η Μίριαμ Γιάρλεβαλ και ο Πάτρικ Σόντεμαν, είπαν στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι γύρω στο μεσημέρι άκουσαν πυροβολισμούς σε έναν διάδρομο. «Ήρθαν οι σπουδαστές και μας είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Ακούσαμε και άλλους πυροβολισμούς. Δεν βγήκαμε έξω, κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία μας (…) Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», αφηγήθηκαν οι εκπαιδευτικοί.

«Είναι τρελό, απολύτως τρελό. Είμαι θυμωμένη, είμαι σοκαρισμένη. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή, τόσο για τους μεγάλους, όσο και για τα παιδιά», είπε η Σία Σαντέλ, 42 ετών, αφού παρέλαβε τα παιδιά της.

Σπουδαστές του σχολείου ενήλικων και σε κοντινά σχολεία παρέμειναν εντός των κτιρίων τους για πολλές ώρες πριν η αστυνομία δώσει εντολή σταδιακά να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

Η χειρότερη μαζική επίθεση στην ιστορία της χώρας

«Είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Σουηδίας», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Και προσέθεσε ότι «είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτού που συνέβη σήμερα (χθες). Με τεράστια θλίψη λάβαμε την είδηση ​​από την αστυνομία ότι περίπου δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν (είναι 11 πλέον) και αρκετοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ερεμπρού. Αυτό που απλά δεν έπρεπε να συμβεί, έγινε τώρα.

Σήμερα (χθες) είδαμε να εκτυλίσσεται θανάσιμη βία εναντίον εντελώς αθώων ανθρώπων. Αυτή είναι η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Σουηδίας.

Επίσης, απευθύνει έκκληση στο κοινό να δώσει στην αστυνομία τον χώρο να ερευνήσει και να συνεργαστεί μαζί της για να διαλευκανθούν οι αιτίες των πυροβολισμών στο σχολείο».

Ο Κρίστερσον ανέφερε ότι ο ίδιος έχει συγγενείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονταν σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μίλησα μαζί τους σήμερα. Πολλοί γονείς έχουν το σημαντικό καθήκον να μιλήσουν στα παιδιά τους σήμερα. Δεν πρέπει όμως τώρα να σκορπίσουμε φόβο και πανικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι ασφαλή μέρη», λέει.

Βασιλικός οίκος: Τρομερή θηριωδία

Ο Βασιλιάς περιέγραψε τους πυροβολισμούς στο σχολείο ως «τρομερή θηριωδία».

Έγραψε σε δήλωση του Βασιλικού Οίκου:

«Με θλίψη και απογοήτευση, η οικογένειά μου και εγώ λάβαμε τις πληροφορίες για την τρομερή θηριωδία στο Örebro», δήλωσε ο Βασιλιάς.

Συνεχίζει:

«Στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας απόψε στις οικογένειες και τους φίλους των εκλιπόντων. Η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι επίσης στους τραυματίες και τους συγγενείς τους, καθώς και σε άλλους πληγέντες».

«Η οικογένειά μου και εγώ θα θέλαμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας εκτίμηση για την αστυνομία, το προσωπικό διάσωσης και το ιατρικό προσωπικό που εργάστηκε εντατικά για να σώσει και να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές σε αυτή τη μαύρη μέρα».

Το «αιματηρό» παρελθόν της Σουηδίας

Η Σουηδία βιώνει τα τελευταία χρόνια μια έξαρση βίας οργανωμένων συμμοριών, με περιστατικά πυροβολισμών και βομβιστικών επιθέσεων, που σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και βίας συμμοριών ανηλίκων σε γειτονιές, που σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Ωστόσο, λίγες είναι σχετικά οι θανατηφόρες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε σχολεία τα τελευταία χρόνια.

Τον Μάρτιο του 2022, ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο δασκάλους σε ένα λύκειο στη νότια πόλη Μάλμε.

Δύο μήνες νωρίτερα, ένας 16χρονος συνελήφθη, αφού τραυμάτισε με μαχαίρι έναν άλλο μαθητή και έναν δάσκαλο σε σχολείο στη μικρή πόλη Κρίστιανσταντ.

Τον Οκτώβριο του 2015, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε μια επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα σε ένα σχολείο στη δυτική πόλη Τρολχάταν από έναν δράστη που κρατούσε σπαθί, ο οποίος σκοτώθηκε αργότερα από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.