Η Δανία βάζει στο μικροσκόπιο δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου της Ρωσίας

Η Δανία θα εντείνει τις επιθεωρήσεις των πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω των στενών της, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας από τους κινδύνους που ενέχουν τα γηραιότερα πλοία του σκιώδους στόλου της Μόσχας.

Η Ναυτιλιακή Αρχή της Δανίας, όπως ανακοίνωσε, θα ξεκινήσει ελέγχους στα πλοία που είναι αγκυροβολημένα έξω από το Skagen και τα οποία «δεν μπορούν να θεωρηθούν 'αθώα'». Οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι τα πλοία συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια στη θάλασσα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των ναυτικών.

Η Ναυτιλιακή Αρχή πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί «απάντηση» στην αυξημένη διέλευση γηραιότερων πλοίων μεταφοράς πετρελαίου μέσω των χωρικών υδάτων της χώρας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στη μέχρι σήμερα πολιτική της Κοπεγχάγης, που επί μακρόν σημείωνε ότι δεν προβαίνει σε ελέγχους στα ρωσικά πλοία που διέρχονται από τα χωρικά της ύδατα στο πλαίσιο μια συνθήκης που χρονολογείται από το 1857 και επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση πλοίων μέσω των Στενών της Δανίας.

Σημειώνεται ότι αυστηρότερους ελέγχους έχει ξεκινήσει από τα τέλη του προηγούμενου έτους και το Ηνωμένο Βασίλειο, ελέγχοντας τα διαπιστευτήρια ασφάλισης των πλοίων που πλέουν μέσω της Μάγχης, ενώ όλο και μεγαλύτερεες ανησυχίες εκφράζονται και για τα πλοία που πλέουν στη Βαλτική Θάλασσα μετά από μια σειρά περιστατικών καταστροφής υποθαλάσσιων καλωδίων.

Η Ναυτιλιακή Αρχή της Δανίας θα ελέγχει τα δεξαμενόπλοια ανάλογα με «προφίλ υψηλού κινδύνου» τους, εξηγώντας ότι τα ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται τέτοια πλοία θα μπορούσαν να έχουν «ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον».



