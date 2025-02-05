Ρωσική δολιοφθορά οι βανδαλισμοί αυτοκινήτων στη Γερμανία

Σε εκστρατεία δολιοφθοράς που ενορχηστρώθηκε από τη Ρωσία αποδίδουν οι γερμανικές αρχές το κύμα βανδαλισμών αυτοκινήτων σε όλη τη Γερμανία, για το οποίο αρχικά κατηγορήθηκαν ακραίοι ακτιβιστές για το κλίμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Spiegel.

Περισσότερα από 270 οχήματα υπέστησαν ζημιές στο Βερολίνο, το Βραδεμβούργο, τη Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Οι βάνδαλοι ψέκασαν με αφρό πολυουρεθάνης τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων, καθιστώντας τα οχήματα άχρηστα, ανέφεραν τα τοπικά αστυνομικά τμήματα στο Spiegel.

Επίσης, κόλλησαν ψεύτικα οικολογικά αυτοκόλλητα με το πρόσωπο του υπουργού Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ και συνθήματα όπως «να είσαι πιο πράσινος!». Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος τους ήταν να πυροδοτήσουν την οργή του κοινού κατά του Κόμματος των Πρασίνων της Γερμανίας ενόψει των εθνικών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου.

Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας κρίσιμες υποδομές όπως υποθαλάσσια καλώδια και σχεδιάζοντας ακόμη και δολοφονίες αντιφρονούντων και ευρωπαίων κατασκευαστών όπλων.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι δράστες ήταν νεαροί από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Γερμανία. Δεν ήταν οικολόγοι ακτιβιστές, αλλά είχαν στρατολογηθεί από Ρώσους πράκτορες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Viber έναντι αμοιβής 100 ευρώ ανά όχημα.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτια που συνδέονται με τους υπόπτους, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και κουτιά από αφρό πολυουρεθάνης. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, δύο ύποπτοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, σύμφωνα με το Spiegel.

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να ομολόγησε, ισχυριζόμενος ότι τους υποσχέθηκαν πολλές χιλιάδες ευρώ και τους διαβεβαίωσαν νομική υποστήριξη εάν συλληφθούν. Οι οδηγίες, σύμφωνα με την ομολογία, προήλθαν απευθείας από ρωσική επαφή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.