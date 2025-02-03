Σουηδικό δικαστήριο έκρινε σήμερα έναν μαχητικό πολέμιο του Ισλάμ ένοχο για εγκλήματα μίσους που περιελάμβαναν το κάψιμο δημοσίως του Κορανίου, μια απόφαση που ανακοινώθηκε πέντε ημέρες αφότου άλλος ένας άνδρας ο οποίος διωκόταν επίσης σχετικά με τα περιστατικά αυτά πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Ο Σαλουάν Νάτζεμ, ένας 50χρονος Σουηδός πολίτης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή και καταβολή προστίμου 4.000 κορωνών για κάψιμο του Κορανίου και για υποτιμητικά σχόλια που έκανε για τους μουσουλμάνους στα περιστατικά του 2023, που οδήγησαν σε ταραχές και προκάλεσαν οργή απέναντι στη Σουηδία σε μουσουλμανικές χώρες.

Ένας άλλος πολέμιος του Ισλάμ, ο Ιρακινός πρόσφυγας Σαλουάν Μομίκα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα την ημέρα που επρόκειτο να ανακοινωθεί η ετυμηγορία στη δίκη του, σε μια παράλληλη υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τη δολοφονία. Πέντε ύποπτοι είχαν προσαχθεί αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο Σουηδός πρωθυπουργός δήλωσε πως ένα ξένο κράτος μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία.

Το κάψιμο του Κορανίου το 2023 κατέστησε την ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και τους κανόνες προστασίας εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων μεγάλο ζήτημα για τη Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Στοκχόλμης αποφάνθηκε ότι η Σουηδία διαθέτει εκτεταμένα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου και πως οι πιστοί μιας θρησκείας πρέπει να δεχθούν ότι μερικές φορές θα αισθάνονται προσβεβλημένοι, όμως οι Νάτζεμ και Μομίκα υπερέβησαν "μακράν" το σημείο για μια εύλογη και βάσιμη θρησκευτική κριτική.

Το δικαστήριο έκρινε πως οι δύο άνδρες βεβήλωσαν το Κοράνι με διάφορους τρόπους και έκαναν προσβλητικές και γενικές δηλώσεις για το Ισλάμ, εκπροσώπους της θρησκείας και δραστηριότητες σε τεμένη.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως το Κοράνι δεν έχει ειδική προστασία απλώς γιατί είναι ένα ιερό κείμενο για τους μουσουλμάνους και ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περιπτώσεις όπου το κάψιμο δεν θα θεωρούνταν έγκλημα μίσους.

Ο Νάτζεμ κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα μίσους επειδή «εξέφρασε περιφρόνηση για τους μουσουλμάνους λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων σε τέσσερις περιπτώσεις», αναφέρει η απόφαση.

Ο συνήγορος του Νάτζεμ είπε πως θα ασκήσει έφεση.

«Ο πελάτης μου θεωρεί πως οι δηλώσεις του εμπίπτουν εντός του εύρους της κριτικής της θρησκείας, η οποία καλύπτεται από την ελευθερία του λόγου», είπε.

Το δικαστήριο απέσυρε την υπόθεση σε βάρος του Μομίκα μετά τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

