Ρούτε: Η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τις ΗΠΑ «δεν θα λειτουργήσει»

Η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά από την άτυπη σύνοδο για την Άμυνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες.

«Το ΝΑΤΟ ή όπως αλλιώς ονομάζεται ο οργανισμός, χωρίς τις ΗΠΑ, για πολλούς λόγους, δεν θα λειτουργήσει», είπε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους.

Κατά τη συνάντηση ο γενικός γραμματέας τόνισε τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΝΑΤΟ-ΕΕ, τονίζοντας τον διατλαντικό δεσμό ως το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ο Ρούτε περιέγραψε επίσης τις κοινές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και κάλεσε αμφότερους τους οργανισμούς να προχωρήσουν ταχύτερα και από κοινού απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.