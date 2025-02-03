Ρούτε: Η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τις ΗΠΑ «δεν θα λειτουργήσει»

Η ευρωπαϊκή άμυνα χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά από την άτυπη σύνοδο για την Άμυνα με τους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες.
«Το ΝΑΤΟ ή όπως αλλιώς ονομάζεται ο οργανισμός, χωρίς τις ΗΠΑ, για πολλούς λόγους, δεν θα λειτουργήσει», είπε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους.
Κατά τη συνάντηση ο γενικός γραμματέας τόνισε τη σημασία της εταιρικής σχέσης ΝΑΤΟ-ΕΕ, τονίζοντας τον διατλαντικό δεσμό ως το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ο Ρούτε περιέγραψε επίσης τις κοινές προτεραιότητες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και κάλεσε αμφότερους τους οργανισμούς να προχωρήσουν ταχύτερα και από κοινού απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας.
