Την ανάμιξη ξένης χώρας εξετάζουν οι αρχές της Σουηδίας στη δολοφονία του Ιρακινού αντι-ισλαμιστή που επρόκειτο να δικαστεί σήμερα για το κάψιμο του Κορανίου, ανακοίνωσε ο Σουηδός πρωθυπουργό.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει πέντε άτομα στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία.

Ο Σαλουάν Μομίκα, 38, ένας Ιρακινός πρόσφυγας, πυροβολήθηκε σε ένα σπίτι στην πόλη Sodertalje κοντά στη Στοκχόλμη την Τετάρτη.

Εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των πέντε ατόμων , είπε η αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει εάν ο ένοπλος ήταν μεταξύ τους .

Ο Μομίκα είχε κάψει και βεβηλώσει αντίγραφα του Κορανίου, του ιερού βιβλίου των Μουσουλμάνων, δημόσια, αλλά και σε ζωντανή μετάδοση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εμπλέκονται βαθιά γιατί μπορεί να υπάρχει σύνδεση της δολοφονίας με ξένη δύναμη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Εbba Busch καταδίκασε τη δολοφονία, λέγοντας ότι «είναι μια απειλή για την ελεύθερη δημοκρατία μας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με όλη τη δύναμη της κοινωνίας μας", έγραψε στο X.

Δικαστήριο της Στοκχόλμης ακύρωσε την ποινική υπόθεση του Μομίκα μετά τον θάνατό του. Ανέφερε ότι η ετυμηγορία για έναν συγκατηγορούμενό του στην ίδια ποινική δίκη για "αδικήματα κινητοποίησης κατά μιας εθνικής ή εθνικής ομάδας", σε σχέση με την καύση του Κορανίου θα αναβληθεί για τη Δευτέρα .

Η Σουηδία το 2023 αύξησε τον συναγερμό της για την τρομοκρατία στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο και προειδοποίησε για απειλές κατά των Σουηδών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μετά τις πυρπολήσεις του Κορανίου, οι περισσότερες από τις οποίες έγιναν από τον Μομίκα, εξοργίζοντας τους μουσουλμάνους και πυροδοτώντας απειλές από τζιχαντιστές.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Σουηδίας δήλωσε στο Reuters ότι αξιολογεί τον πιθανό αντίκτυπο της δολοφονίας για «τη σουηδική ασφάλεια».

Το κάψιμο του Κορανίου θεωρείται από τους Μουσουλμάνους ως βλάσφημη πράξη. Ενώ η σουηδική κυβέρνηση καταδίκασε τις ενέργειες, θεωρεούνται από πολλούς Σουηδούς ως προστατευόμενη μορφή ελευθερίας του λόγου.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είπε το 2023 ότι οι άνθρωποι που βεβηλώνουν το Κοράνι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την "σκληρότερη τιμωρία" και η Σουηδία "είχε μπει στον πόλεμο εναντίον του μουσουλμανικού κόσμου" υποστηρίζοντας τους υπεύθυνους.

Η υπηρεσία μετανάστευσης της Σουηδίας το 2023 ήθελε να απελάσει τον Μομίκα επειδή έδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση παραμονής του, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς κινδύνευε με βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση στο Ιράκ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.