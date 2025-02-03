Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε επίσκεψη στον Ναό της Αναστάσεως και συναντήθηκε με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', ο οποίος παρασημοφόρησε τον Έλληνα ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας στο ρόλο και την αποστολή του.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη Μέση Ανατολή πραγματοποιείται εν μέσω μίας εύθραυστης εκεχειρίας σε Γάζα και Λίβανο, σημαντικών εξελίξεων στη Συρία και γενικότερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους υπουργούς Εξωτερικών που επισκέπτεται την περιοχή μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η Ελλάδα είναι ενεργώς παρούσα στη Μέση Ανατολή και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σημειώνοντας ότι «έχουμε στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα διατηρούμε παραδοσιακούς δεσμούς με τον Αραβικό Κόσμο».

Τονίζουν επίσης, ότι η χώρα μας επιθυμεί να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες με σκοπό την αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και την εδραίωση της ειρήνης και της ευημερίας στην περιοχή.

Οι συνομιλίες του κ. Γεραπετρίτη με τους ομολόγους του αφορούν τη διαμόρφωση της επόμενης μέρα στη Μέση Ανατολή, ενώ θα συζητηθούν και θέματα που άπτονται, μεταξύ άλλων, της θητείας της Ελλάδας ως εκλεγμένου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

