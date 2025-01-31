Σουηδία: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες για τη δολοφονία Ιρακινού αντι-ισλαμιστή πρόσφυγα

Οι πέντε ύποπτοι που είχαν συλληφθεί στη Σουηδία για τη δολοφονία του Ιρακινού, αντιισλαμιστή ακτιβιστή Σαλουάν Μομίκα αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Ο 38χρονος Μομίκα είχε κάψει δημοσίως το Κοράνι, το 2023, προκαλώντας την οργή μουσουλμανικών χωρών. Πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ένα σπίτι στην πόλη Σοντερτάλιε, κοντά στη Στοκχόλμη και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας είπε ότι στη δολοφονία του ενδέχεται να εμπλέκεται κάποια «ξένη δύναμη».

Καθώς προχωρούσε η έρευνα, οι υποψίες σε βάρος των πέντε συλληφθέντων «αποδυναμώθηκαν» και ο εισαγγελέας Ράσμους Όμαν έκρινε ότι δεν μπορεί να παρατείνει την κράτησή τους. Διευκρίνισε ωστόσο ότι η έρευνα σε βάρος τους θα συνεχιστεί.

Ο Μομίκα δικαζόταν στη Σουηδία για το κάψιμο του Κορανίου, του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων και η απόφαση του δικαστηρίου αναμενόταν να εκδοθεί την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

