Ρούμπιο για Παναμά: «Μεγάλο βήμα» η κίνησή του να τερματίσει την κινεζική συμμετοχή

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατέστησε σαφές ότι η παρουσία της Κίνας στη Διώρυγα του Παναμά, συνιστά απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Μάρκο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Παναμά να θέσει τέλος στην συμμετοχή του στην κινεζική πρωτοβουλία "Μία ζώνη, ένας δρόμος", χαρακτηρίζοντας την «μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για τις σχέσεις ΗΠΑ-Παναμά» και «μια ελεύθερη Διώρυγα του Παναμά».

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο ανακοίνωσε ότι η χώρα του δεν θα ανανεώσει τη συμμετοχή της στη συμφωνία που υπέγραψε με την Κίνα το 2017 και θα την αφήσει να λήξει.

Στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο τελευταίος απαίτησε να γίνουν «άμεσα αλλαγές» στη διαχείριση της Διώρυγας του Παναμά. Υποστήριξε επίσης ότι «η επιρροή και ο έλεγχος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος επί της ζώνης της διώρυγας του Παναμά συνιστά απειλή για τη διώρυγα και αποτελεί παραβίαση της συνθήκης που αφορά τη διαρκή ουδετερότητα και τη λειτουργία της διώρυγας του Παναμά».

