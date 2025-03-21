Σουδάν: Ο στρατός ανακοινώνει πως ανέκτησε το προεδρικό παλάτι και υπουργεία από τους παραστρατιωτικούς

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακατέλαβαν το προεδρικό παλάτι και κτίρια υπουργείων που βρισκόταν στα χέρια των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έπειτα από σκληρές μάχες, δήλωσε εκπρόσωπός τους στην κρατική τηλεόραση.

«Οι δυνάμεις μας κατέστρεψαν εντελώς τους μαχητές και τους εξοπλισμούς του εχθρού και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εξοπλισμών και όπλων», ανέφερε ο εκπρόσωπος Νάμπιλ Αμπντάλα.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον σουδανικό στρατό είπε νωρίτερα πως «συντρίψαμε τα υπολείμματα των παραστρατιωτικών».

Οι ΔΤΥ είχαν κυριεύσει την έδρα της προεδρίας στο Χαρτούμ και πολλά άλλα κτίρια της κυβέρνησης στην πρώτη φάση του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν δυο χρόνια, τη 15η Απριλίου 2023.

Στην αρχή της εβδομάδας, ο στρατός ανέφερε πως μονάδες του από τον νότο συνέκλιναν με ήδη παρούσες στο κέντρο της Χαρτούμ, εντείνοντας την πίεση στις ΔΤΥ.

Τα τελευταία σχεδόν δυο χρόνια μαίνεται στο Σουδάν ο πόλεμος δυο στρατηγών, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, και του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των ΔΤΥ, που ήταν ώσπου να ξεσπάσει η σύρραξη δεξί χέρι του πρώτου και υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ξερίζωσε πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, στο ευρύτερο Χαρτούμ τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια άνθρωπο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των εχθροπραξιών και τουλάχιστον 100.000 υφίστανται λιμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

