Χαμενεΐ: Η Αμερική πρέπει να γνωρίζει ότι αν τα βάλει με το Ιράν, θα δεχθεί ένα σκληρό χαστούκι

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη δεν έχει πληρεξούσιους στην περιοχή και ότι οι ομάδες που υποστηρίζει δρουν ανεξάρτητα.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα θεωρήσει το Ιράν υπεύθυνο για τυχόν επιθέσεις που θα πραγματοποιούνται από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται, όπως είπε, από το Ιράν.

«Η Αμερική πρέπει να γνωρίζει ότι αν τα βάλει με το Ιράν, θα δεχθεί ένα σκληρό χαστούκι», δήλωσε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

