Απανθρακωμένα οστά στο Μεξικό: Συγγενείς αγνοουμένων στο «ράντσο της φρίκης»

Συγγενείς αγνοουμένων μπόρεσαν χθες Πέμπτη να μπουν, μαζί με δημοσιογράφους, σε αγρόκτημα στο βορειοδυτικό Μεξικό όπου εντοπίστηκαν απανθρακωμένα ανθρώπινα οστά και διάφορα προσωπικά είδη.

«Γιε μου, άκου, η μητέρα σου δίνει αγώνα», κραύγασε η Αλεχάντρα Κρους στην πύλη του ράντσου, στην Τεουτσιτλάν, 60 χιλιόμετρα δυτικά από τη Γουαδαλαχάρα, την πρωτεύουσα του Χαλίσκο, της μεξικανικής πολιτείας που πλήττει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη η τραγωδία των εξαφανίσεων — μετρά 15.000 αγνοούμενους από τους 100.000 και πλέον σε εθνική κλίμακα.

Με ανάμεικτα συναισθήματα, φόβο και ελπίδα, οι συγγενείς ελπίζουν να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους που αγνοούνται χάρη σε κάποιο στοιχείο —θραύσμα οστού, προσωπικό αντικείμενο...— για να τελειώσει η αγωνία.

🚨Tras la llegada de grupos de madres y padres buscadores al #RanchoIzaguirre en #Teuchitlán, una madre golpea el piso asegurando que no se ha abierto para seguir indagando. "Toca aquí, cómo suena".



📷Roberto Hernández | El Sol de México. pic.twitter.com/A52W6BwSwV — Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2025

«Για εμάς είναι αγωνία επειδή δεν ξέρουμε αν είναι νεκροί ή ζωντανοί. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω τι έχει απογίνει το παιδί μου. Δεν ψάχνω ενόχους», είπε ανάμεσα σε λυγμούς η Αλεχάντρα Κρους.

Αναζητεί τον γιο της, τον Χούλιο Σέσαρ Αγουάγιο Κρους, 19 χρονών, αφότου εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος την 31η Μαΐου 2021.

Έπειτα από προπηλακισμούς και λογομαχίες με αντιπροσώπους των αρχών, οι συγγενείς εντέλει μπήκαν, μαζί με δημοσιογράφους, στο «ράντσο της φρίκης», όπως το βάφτισαν κάποια ΜΜΕ, στο πλαίσιο επίσκεψης για τον Τύπο που οργάνωσε η ομοσπονδιακή γενική εισαγγελία.

Περιεργάστηκαν αυτοσχέδια βάρη και αλτήρες, ενώ άφησαν πίσω κεριά και φωτογραφίες δικών τους.

Δεκάδες ζευγάρια παπούτσια και ρούχα βρέθηκαν την 5η Μαρτίου από συλλογικότητα συγγενών αγνοουμένων στο εγκαταλειμμένο αγρόκτημα, που υπάρχουν υποψίες πως είχε μετατραπεί σε κέντρο εκπαίδευσης εξαναγκαστικά στρατολογημένων μελών καρτέλ.

Tuve la oportunidad de grabar detalladamente todo el #RanchoIzaguirre en #Teuchitlán



No se ve ningún crematorio, ningún indicio de eso, aquí está este video detallado del lugar.



No hay hornos crematorios.



Aquí el video. pic.twitter.com/qbYCuRqX1u — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) March 21, 2025

Ο γενικός εισαγγελέας του Μεξικού έκανε σαφές πως θα αναλάβει προσωπικά την έρευνα, αφού διαπίστωσε σφάλματα και παραλείψεις στην αρχική, που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο από την εισαγγελία της Χαλίσκο.

Η έρευνα αναμένεται να προσδιορίσει ιδίως αν υπήρξε αμέλεια, ανικανότητα τοπικών εισαγγελικών λειτουργών, ή συναλλαγή με κακοποιούς.

Ανάμεσα στα βασικά ζητούμενα της έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν γίνονταν αποτεφρώσεις ανθρώπων στο αγρόκτημα, είπε προχθές Τετάρτη ο γενικός εισαγγελέας Αλεχάντρο Χερτς.

Η πολιτεία χαρακτηρίζεται λίκνο και προπύργιο του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), μιας από τις οκτώ εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής που πρόσφατα εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόσβαση στο αγρόκτημα έχει περιοριστεί, για τις ανάγκες της έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.