ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία συγκρούονται στον ΟΗΕ για τις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας

Κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συνεδρίασε με θέμα τη "Μη Διάδοση Πυρηνικών Όπλων στη Βόρεια Κορέα", ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι παρουσίασε μια αυστηρή εκτίμηση της συνεχιζόμενης παραβίασης των διεθνών κανόνων μη διάδοσης από τη Βόρεια Κορέα. Υπενθύμισε ότι το 2025 σηματοδοτεί το τελευταίο έτος του πενταετούς στρατιωτικού σχεδίου της Βόρειας Κορέας, κατά τη διάρκεια του οποίου «η χώρα συνέχισε τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων», συμπεριλαμβανομένου του «Hwasong-19» διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) τον Οκτώβριο του 2024 και ενός υπερηχητικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) τον Ιανουάριο του 2025.

Ο κ. Κιάρι υπογράμμισε ότι η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να λειτουργεί δηλωμένα εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου στη Γιονγκμπιόν και το Κανγκσόν, όπως επιβεβαιώνει και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Οι δραστηριότητες αυτές συνοδεύονται από επίσημες δηλώσεις της Πιονγιάνγκ που επαναλαμβάνουν την πρόθεση της να ενισχύσει τις πυρηνικές της δυνατότητες, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών κεφαλών, στρατιωτικών δορυφόρων και ενός «πυρηνοκίνητου στρατηγικού υποβρυχίου εκτόξευσης πυραύλων».

«Η επίμονη επιδίωξη της Βόρειας Κορέας για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων», προειδοποίησε, «υπονομεύει το παγκόσμιο καθεστώς αφοπλισμού και μη διάδοσης». Τόνισε τη σημασία διατήρησης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και κάλεσε την Πιονγιάνγκ να επιστρέψει στη συμμόρφωση με τις διεθνείς της υποχρεώσεις, υπογράφοντας και επικυρώνοντας τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.

Ο κ. Κιάρι αναφέρθηκε και στην απουσία του μηχανισμού παρακολούθησης του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς δεν ανανεώθηκε η εντολή της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων μετά τη λήξη της στις 30 Απριλίου 2024. Η τελευταία της έκθεση είχε κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2024. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι «η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας βάσει του ψηφίσματος 1718 (2006) συνεχίζει την εποπτεία του καθεστώτος κυρώσεων», υπενθυμίζοντας ότι «οποιαδήποτε σχέση διατηρεί μια χώρα με τη Βόρεια Κορέα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές κυρώσεις».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας, ο κ. Κιάρι χαρακτήρισε την κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο τεταμένη, με «αυξημένες στρατιωτικές δραστηριότητες», περιορισμένους διαύλους διαλόγου και αυξανόμενο κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού. Επανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα ότι «η βιώσιμη ειρήνη και η πλήρης, επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου πρέπει να στηρίζονται στον διάλογο και τη διπλωματία».

Κλείνοντας κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραμείνει προσηλωμένο και στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Βόρεια Κορέα, ζητώντας την επιστροφή της Ομάδας του ΟΗΕ στη χώρα με στόχο τη στήριξη του πληθυσμού και την προώθηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης κατήγγειλε τα προγράμματα παραγωγής Όπλων Μαζικής Καταστροφής και βαλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας, ιδιαίτερα δε τις πολυάριθμες εκτοξεύσεις βαλιστικών πυραύλων καθώς και τις έξι πυρηνικές δοκιμές στις οποίες έχει προχωρήσει η Πιονγιάνγκ και αποτελούν κατάφωρη παραβίαση πολυάριθμων σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας στο έργο της Επιτροπής 1718, εντολή της οποίας αποτελεί η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας και εξέφρασε τη λύπη του για την περυσινή αποτυχία υιοθέτησης Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανανέωση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής 1718.

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της χώρας μας για συνεργασία με όλους τους σχετικούς εταίρους για την προώθηση μίας διπλωματικής λύσης με στόχο την πλήρη, επαληθεύσιμη και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να προτείνουν κυρώσεις κατά πλοίων που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των κυρώσεων, μεταφέροντας άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα από τη Βόρεια Κορέα στην Κίνα.

Η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ντόροθι Σέι, κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία και την Κίνα για παρεμπόδιση της εφαρμογής των κυρώσεων και για υποστήριξη της Βόρειας. Κορέας.

"Τα Ψηφίσματα 1718, 1874 και 2270 απαγορεύουν στα κράτη μέλη του ΟΗΕ να λαμβάνουν ή να παρέχουν οπλικά συστήματα, υλικά, εκπαίδευση ή βοήθεια από ή προς τη Βόρεια Κορέας. Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία έχουν παραβιάσει κατάφωρα αυτά τα Ψηφίσματα. Από τον Σεπτέμβριο του 2023, η Βόρεια Κορέα έχει μεταφέρει στη Ρωσία περισσότερα από 24.000 κοντέινερ πυρομαχικών και υλικών, καθώς και περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους, για χρήση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας" ανέφερε η κ. Σέι.

Η Κίνα και Η Ρωσία αντέδρασαν απορρίπτοντας τις κατηγορίες και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για υποκρισία και φιλοδοξίες στην περιοχή.

Ο Ρώσος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι "ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή είναι η αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ, κυρίως των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας".

Ανέφερε ως παραδείγματα τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στη ζώνη αποστρατιωτικοποίησης και το ενδεχόμενο μόνιμης ανάπτυξης αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35A στη Νότια Κορέα, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν προκλήσεις που ωθούν την Πιονγιάνγκ σε λήψη αντίμετρων για την ασφάλειά της.

Σε ό,τι αφορά τις ρωσο-βορειοκορεατικές σχέσεις, ο Ρώσος πρέσβης υπερασπίστηκε το κυριαρχικό δικαίωμα της Ρωσίας να τις ενισχύει σε όλους τους τομείς και τόνισε ότι η συνεργασία αυτή συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Τόνισε την ύπαρξη αμοιβαίων στρατιωτικών δεσμεύσεων βάσει της Συνθήκης Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας του 2024 και επαίνεσε τη συνεισφορά της Βόρειας Κορέας στην άμυνα της Ρωσίας.

Επίσης, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκαταλείψει τη λογική του Ψυχρού Πολέμου, να αναθεωρήσει τη στάση του για την Κορεατική Χερσόνησο και να δώσει έμφαση στον ουσιαστικό διάλογο και τη διπλωματία.

Ο Aναπληρωτής Mόνιμος Αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, καταδίκασε τη στρατηγική των ΗΠΑ στον Ινδο-Ειρηνικό, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έτσι αυξάνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια - συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών συμφερόντων.

Απηύθυνε έκκληση σε όλα τα μέρη - και ιδίως στις ΗΠΑ - να επιδείξουν ειλικρινή δέσμευση για διάλογο και οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Κάλεσε επίσης τις ΗΠΑ "να πάψουν να εργαλειοποιούν το ζήτημα της Κορεατικής Χερσονήσου για γεωπολιτικά οφέλη" και απέρριψε τις κατηγορίες των ΗΠΑ περί μη εφαρμογής κυρώσεων, ζητώντας να σταματήσει η «διπλωματία των κατηγοριών».

