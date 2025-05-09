Δυο κοριτσάκια νεκρά από επιδρομή drones των παραστρατιωτικών στο Σουδαν

Δυο παιδιά σκοτώθηκαν στην Ομντουρμάν, στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, σε επιδρομή drones που εξαπέλυσαν οι παραστρατιωτικοί, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF), καθώς πολλαπλασιάζονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στο εμπόλεμο Σουδάν.

«Πολλοί τραυματίες, στην πλειονότητά τους παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Νάου, ανάμεσά τους δυο μικρά κορίτσια που διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρά με την άφιξή τους», τόνισε η ΜΚΟ.

Η περιοχή που επλήγη ελέγχεται από τον τακτικό στρατό. Στοιχεία των παραστρατιωτικών, οι οποίοι εκδιώχτηκαν από την πρωτεύουσα τον Μάρτιο, έχουν οχυρωθεί σε νοτιοδυτικό τομέα της Ομντουρμάν, δίδυμης πόλης της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.