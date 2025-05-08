Γκουτέρες: Οι επιθέσεις στο Πορτ Σουδάν «σημαντική κλιμάκωση»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος» για τις επιδρομές με drones τις προηγούμενες τέσσερις συνεχόμενες ημέρες εναντίον της πόλης Πορτ Σουδάν, που σηματοδοτούν «πολύ σημαντική κλιμάκωση» του πολέμου ανάμεσα σε δυο αντίπαλους στρατηγούς στο Σουδάν, ανέφερε χθες ο εκπρόσωπός του.

Ο ΓΓ «προειδοποιεί ότι αυτή η πολύ σημαντική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε πολλά θύματα στις τάξεις των αμάχων κι ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή κρίσιμων υποδομών», ανέφερε ο Στεφάν Ντουζαρίκ σε δελτίο Τύπου, καθώς διάφορες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στην πόλη αυτή έγιναν στόχοι drones. Το Πορτ Σουδάν είναι η προσωρινή έδρα της κυβέρνησης και υπηρεσιών του διεθνούς οργανισμού.

Οι επιθέσεις εναντίον «του κύριου σημείου εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν» απειλούν ταυτόχρονα να «αυξήσουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες και να περιπλέξουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις βοήθειας» στη χώρα που ρημάζει ο πόλεμος τα τελευταία δυο και πλέον χρόνια, πρόσθεσε.

Εξάλλου ο κ. Γκουτέρες είναι «θορυβημένος για την εξάπλωση της σύρραξης σε ζώνη όπου έχουν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα Χαρτούμ κι άλλες περιοχές».

Καθώς και για «την έλλειψη πολιτικής βούλησης των πλευρών να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Από τον Απρίλιο του 2023 το Σουδάν είναι βυθισμένο σε πόλεμο στον οποίο αναμετρώνται ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο de facto αρχηγός του κράτους μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, κι ο μέχρι τότε υπαρχηγός του, ο στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Ενώ για καιρό παρέμενε συγκριτικά αλώβητη από τη σύρραξη, η πόλη Πορτ Σουδάν (ανατολικά), όπου μεταφέρθηκαν υπηρεσίες του ΟΗΕ και κατέφυγαν χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι, γίνεται από την Κυριακή καθημερινά στόχος επιδρομών με «εξελιγμένα» οπλικά συστήματα που σύμφωνα με την κυβέρνηση που έχει διορίσει ο στρατός προμηθεύουν στις ΔΤΥ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χθες το πρωί, έγινε επιδρομή εναντίον της κυριότερης ναυτικής βάσης της χώρας στο Πορτ Σουδάν, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

