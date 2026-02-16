Νέο βίντεο με τις πρακτικές «επανεκπαίδευσης» των Ρώσων στρατιωτών που λιποτακτούν από το πόλεμο της Ουκρανίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα που δημοσιεύει η Daily Mail, καταγράφεται ένας Ρώσος διοικητής στην πρώτη γραμμή του μετώπου που έχει γδύσει και έχει δέσει ημίγυμνους σε δέντρα - μέσα στο χιόνι και σε θερμοκρασίες υπό το μηδενός – τους στρατιώτες του, ως βάναυση τιμωρία επειδή εγκατέλειψαν τις θέσεις τους.

Στο λαιμό των λιποτακτών κρέμονται αυτοσχέδιες πινακίδες από χαρτόνια που γράφουν «ηλίθιος», «αλκοολικός» και «δειλός» ενώ μία άλλη γράφει το παράπτωμα του στρατιώτη: «Παραπονέθηκα για τον διοικητή μου».

Στο βίντεο ακούγεται ο Ρώσος αξιωματικός να κατηγορεί τους 4 άνδρες για δειλία, άρνηση να πολεμήσουν για την πατρίδα και ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή άλλων Ρώσων στρατιωτών.

Μάλιστα, χτυπά τους δεμένους λιποτάκτες, λέγοντας σε έναν από αυτούς: «Πρέπει να ακολουθείτε τις γ@μ@μενες εντολές».

Οι άντρες, σχεδόν κλαίγοντας, ορκίζονται ότι δεν θα το ξανακάνουν.

Τα βάναυσα βασανιστήρια είναι συνηθισμένη τακτική στον ρωσικό στρατό.

Τον Ιανουάριο, κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε έναν Ρώσο στρατιώτη μόνο με τα εσώρουχα, δεμένο ανάποδα σε ένα δέντρο, μέσα στο τσουχτερό κρύο κοντά στην πρώτη γραμμή.

Ένας άλλος - επίσης δεμένος σε ένα δέντρο - αναγκαζόταν να φάει χιόνι, επειδή «ήθελαν να φύγουν από τις θέσεις τους, όχι να ακολουθήσουν εντολές».

Πηγή: skai.gr

