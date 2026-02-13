Βίντεο με τακτική «επανεκπαίδευσης» Ρώσου λιποτάκτη

Ένα νέο βίντεο, με μία από τις τακτικές του ρωσικού στρατού «επανεκπαίδευσης» στρατιώτη λιποτάκτη από τον πόλεμο της Ουκρανίας δημοσιεύει στο Χ το Nexta.

Στα πλάνα εμφανίζεται ο λιποτάκτης, γυμνός από την μέση και κάτω, με δεμένα χέρια και ακινητοποιημένος με ένα ελαστικό αυτοκινήτου, να είναι γονατιστός στο παγωμένο έδαφος, ενώ ένας άλλος στρατιωτικός τον χτυπά.

Ο ρωσικός στρατός λέγεται ότι εφαρμόζει σκληρά, καταναγκαστικά μέτρα για τη διαχείριση της αύξησης της αποφυγής στράτευσης και της λιποταξίας, συχνά χρησιμοποιώντας κέντρα κράτησης, προσπάθειες «επανεκπαίδευσης» και βία, για να αναγκάσει το προσωπικό να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.



