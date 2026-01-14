Την ώρα που η Ουκρανία παλεύει να αμυνθεί στις εντεινόμενες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων, ο νέος υπουργός Άμυνας της χώρας, Μιχάιλο Φεντόροφ, αποκάλυψε ότι 200.000 Ουκρανοί στρατιώτες θεωρούνται «αδικαιολογήτως απόντες», δηλαδή έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους χωρίς επίσημη άδεια, ενώ περίπου 2 εκατ. Ουκρανοί «αναζητούνται» καθώς αποφεύγουν τη στράτευση.

Οι αποκαλύψεις του Φεντόροφ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ουκρανικό κοινοβούλιο πριν από την ψηφοφορία για την επικύρωση του διορισμού του στο υπουργείο Άμυνας, αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη επίμηση παραδοχή από Ουκρανό αξιωματούχο ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, παρότι εδώ και πολύ καιρό οργιάζουν οι φήμες ότι το ηθικό στον στρατό είναι χαμηλό και τα ποσοστά λιποταξίας υψηλά.

Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 ετών υποχρεούνται να εγγράφονται στους στρατιωτικούς καταλόγους και να έχουν πάντα μαζί τους τα έγγραφά τους, αν και μόνο όσοι είναι μεταξύ 25 και 60 ετών υπόκεινται σε επιστράτευση.

Παρότι δε ο στρατιωτικός νόμος που έχει επιβληθεί στη χώρα απαγορεύει στους άνδρες 23 έως 60 ετών που είναι επιλέξιμοι για στρατιωτική υπηρεσία να εγκαταλείψουν τη χώρα, δεκάδες χιλιάδες έχουν διαφύγει παράνομα.

Το πρόβλημα φαίνεται να αναγνωρίζει και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μετά τη συνάντησή του με τον Φεντόροφ την Τετάρτη, δήλωσε ότι χρειάζονταν «ευρύτερες αλλαγές» στη διαδικασία κινητοποίησης της χώρας.

Ο Φεντόροφ είναι ο νεότερος υπουργός Άμυνας στην ιστορία της Ουκρανίας — την επόμενη εβδομάδα κλείνει τα 35. Αντικατέστησε τον Ντένις Σμιχάλ, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας.

Ο Φεντόροφ είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, θέση από την οποία επέβλεψε, μεταξύ άλλων, το επιτυχημένο πρόγραμμα drones της Ουκρανίας.

Μιλώντας την Τετάρτη στον ουκρανικό κοινοβούλιο, ο Φεντόροφ τόνισε ότι οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό καθιστούν ακόμη πιο σημαντικές τις τεχνολογικές εξελίξεις.

«Περισσότερα ρομπότ σημαίνει λιγότερες απώλειες, περισσότερη τεχνολογία σημαίνει λιγότεροι θάνατοι. Οι ζωές των Ουκρανών ηρώων έχουν μεγαλύτερη αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν πλέον 500 ουκρανικές εταιρείες που παράγουν drones, 200 επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξοπλισμό παρεμβολών και πάνω από 20 ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής πυραύλων.

Η ενίσχυση του τεχνολογικού σκέλους του στρατού είναι μία από τις προτεραιότητες του Φεντόροφ από το νέο του πόστο, δήλωσε ο Ζελένσκι.





