Όταν η Ρωσία έστειλε τον Γκεόργκι Αβαλιάνι να πολεμήσει στην Ουκρανία, αυτός έκανε ακριβώς αυτό που ζητούσαν οι Γερμανοί ηγέτες: Λιποτάκτησε. Ο Αβαλιάνι, που αναγκάστηκε να καταταγεί στον ρωσικό στρατό και λιποτάκτησε από το μέτωπο, λέει ότι επέζησε από ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια σε ένα «υπόγειο βασανιστηρίων», πριν καταφέρει τελικά να διαφύγει από τη Ρωσία, σύμφωνα με το Politico. Την περασμένη εβδομάδα όμως, η Γερμανία του είπε ότι είναι ασφαλές να επιστρέψει.

Σε επιστολή της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) απέρριψε το αίτημα ασύλου του 47χρονου, κρίνοντας ότι είναι απίθανο να υποστεί διώξεις αν επιστρέψει στη Ρωσία, σε μια απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχία σε οργανώσεις που βοηθούν Ρώσους στρατιώτες να διαφύγουν από τον πόλεμο.

Υποστηρικτές των λιποτακτών λένε ότι η απόφαση αυτή ενισχύει το μήνυμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν πως δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος για όσους εγκαταλείπουν το μέτωπο, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σκληραίνουν τις πολιτικές ασύλου και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν σημειώνουν κάποια πρόοδο.

«Ακόμα και αν κατάφερνα να γλιτώσω από το θάνατο, θα με έστελναν στο μέτωπο ή θα αντιμετώπιζα ποινή φυλάκισης 15 ετών», δήλωσε η Αβαλιάνι, ο οποίος σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η απόρριψη του αιτήματος ασύλου έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τους Ρώσους που επιδιώκουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στο εξωτερικό.

Το περασμένο καλοκαίρι, σημειώνει το Politico, οι ΗΠΑ άρχισαν να απελαύνουν αιτούντες άσυλο πίσω στη Ρωσία, με την τελευταία πτήση να προσγειώνεται μόλις την περασμένη εβδομάδα. Και τον Νοέμβριο, η ΕΕ αυστηροποίησε τους κανόνες χορήγησης βίζας για τους Ρώσους πολίτες.

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί λένε ότι οι Ρώσοι πρέπει να πολεμήσουν τον Πούτιν, ότι πρέπει να αντισταθούν», δήλωσε ο Αλεξέι Αλσάνσκι, πρώην λοχίας που έγινε αναλυτής στην οργάνωση «A Farewell to Arms», η οποία βοηθά τους Ρώσους λιποτάκτες. «Ταυτόχρονα όμως, οι άνθρωποι που αρνήθηκαν να πολεμήσουν για τον Πούτιν και διένυσαν μια πολύ δύσκολη διαδρομή δεν λαμβάνουν καμία βοήθεια από τις ίδιες αυτές χώρες», πρόσθεσε.

Εγκαταλείποντας από τον πόλεμο

Ο Αβαλιάνι ήταν ένας από τους δεκάδες χιλιάδες Ρώσους που έλαβαν κλήση για στρατιωτική θητεία τον Σεπτέμβριο του 2022, στο πλαίσιο της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε ο Πούτιν.

Ο Αβαλιάνι, πολιτικός μηχανικός και πατέρας τριών παιδιών, δήλωσε ότι από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πολεμούσε. «Αυτός δεν είναι ο δικός μου πόλεμος. Είμαι ειρηνιστής», είπε στο Politico. Ωστόσο, τα αιτήματά του για εξαίρεση για λόγους υγείας και οικογένειας απορρίφθηκαν.

«Είναι άσκοπο να προσπαθείς να πολεμήσεις το σύστημα», πρόσθεσε ο ίδιος. «Αν θέλει να σε καταβροχθίσει, θα σε καταβροχθίσει. Έτσι αποφάσισα ότι έπρεπε να δράσω».

Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή του στο μέτωπο στην ανατολική Ουκρανία, ο Αβαλιάνι λιποτάκτησε αλλά συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε «υπόγειο βασανιστηρίων» στο Λουγκάνσκ, το οποίο βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή. Εκεί, λέει, τον χτυπούσαν και του έκαναν βασανιστήρια.

Χαρακτήρισε τις συνθήκες «απάνθρωπες».

Επιστρέφοντας στο μέτωπο, δραπέτευσε ξανά και συνελήφθη για δεύτερη φορά. Τελικά, στην τρίτη του προσπάθεια, πέρασε στη Λευκορωσία και από εκεί ταξίδεψε στο Ουζμπεκιστάν.

Ενώ ο Αβαλιάνι ζούσε κρυμμένος στο εξωτερικό, όπως είπε, η αστυνομία επισκέφθηκε το σπίτι του και ανέκρινε τη σύζυγό του. Το 2025, αυτός και η οικογένειά του επανενώθηκαν και υπέβαλαν αίτημα για πολιτικό άσυλο στη Γερμανία.

Αλλαγή στάσης

Η απόφαση να επιστρέψει στη Ρωσία ο Αβαλιάνι σηματοδοτεί μια ριζική ανατροπή της στάσης της Γερμανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Μάρκο Μπούσμαν, τότε υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, χαιρέτισε τη φυγή των Ρώσων από τη χώρα, δηλώνοντας στο X ότι «όποιος μισεί την πολιτική του Πούτιν και αγαπά τη φιλελεύθερη δημοκρατία είναι ευπρόσδεκτος στη Γερμανία».

Η τότε υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ, επανέλαβε αυτό το μήνυμα, δηλώνοντας στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ότι «όποιος αντιτίθεται με θάρρος στο καθεστώς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ως εκ τούτου θέτει τον εαυτό του σε σοβαρό κίνδυνο μπορεί να υποβάλει αίτημα ασύλου στη Γερμανία».

Το 2022 και το 2023, περίπου ένας στους δέκα Ρώσους άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία που έφτασαν στη Γερμανία έλαβε κάποια μορφή νομικής προστασίας από τη χώρα. Το 2024 και το 2025, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 4%.

Η αλλαγή αυτή συνέπεσε με μια μεταβολή στο πολιτικό κλίμα.

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον περασμένο Μάιο, έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης, ελπίζοντας να αποσπάσει ψηφοφόρους από το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD)», που είναι πλέον το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Η επιστολή απόρριψης που έλαβε ο Αβαλιάνι, την οποία είδε το Politico, υποστηρίζει ότι είναι απίθανο να υποστεί δίωξη στη Ρωσία πέραν ενός προστίμου. Η Ρωσία, προστίθεται στην επιστολή, δεν επιστρατεύει πλέον ενεργά τους άνδρες.

Όσον αφορά τους αποστάτες όπως ο Αβαλιάνι, η επιστολή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «σημαντική πιθανότητα συγκεκριμένου και διαρκούς ενδιαφέροντος για αυτούς εκ μέρους του ρωσικού κράτους ή άλλων παραγόντων».

Αντίγραφο

Οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι η εκτίμηση των γερμανικών αρχών αρνείται την πραγματικότητα που επικρατεί στη Ρωσία.

Πολλοί από όσους επιστρατεύτηκαν και στάλθηκαν στο μέτωπο το 2022 δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στην πατρίδα τους. Η Ρωσία συνεχίζει να στρατολογεί περίπου 30.000 στρατιώτες σε μηνιαία βάση.

Η επιστολή προς τον Αβαλιάνι μοιάζει με αντίγραφο των απαντήσεων που έχουν σταλεί σε άλλους αποστάτες, δήλωσε ο Αρτιόμ Κλίγκα, δικηγόρος της Connection, μιας οργάνωσης που βοηθά τους αντιρρησίες συνείδησης.

«Είναι σαν να χρησιμοποιούν οι αρχές το ίδιο έγγραφο Word, ένα πρότυπο που προσαρμόζουν ελαφρώς», είπε ο Κλίγκα.

Ακόμη, υποστήριξε ότι οι γερμανικές αρχές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των ανδρών που εγκατέλειψαν τη χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση και ανδρών όπως ο Αβαλιάνι, στους οποίους επιδόθηκαν πραγματικά έγγραφα επιστράτευσης.

Για αυτούς, ο κίνδυνος της επιστροφής στη Ρωσία δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, αλλά φυλάκιση ή αναγκαστική επιστροφή στο μέτωπο, σημειώνει το Politico.

Όταν ζητήθηκε ένα σχόλιο από το γερμανικό υπουργείο Μετανάστευσης, αυτό ανέφερε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά σημείωσε ότι κάθε αίτημα ασύλου «περιλαμβάνει εξέταση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, στην οποία κάθε ιστορία πρόσφυγα που παρουσιάζεται εξετάζεται προσεκτικά». Η υπηρεσία του υπουργείου πρόσθεσε ότι προστασία παρέχεται μόνο σε αιτούντες με βάσιμο φόβο δίωξης.

Το δύσκολο έργο της απόδειξης

Στην πράξη, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αιτούντες άσυλος όπως ο Αβαλιάνι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδύνατο έργο του να αποδείξουν ότι κινδινεύουν.

«Εν τέλει, οι γερμανικές αρχές προσπαθούν να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να χορηγήσουν άσυλο με στατιστικά στοιχεία», δήλωσε ο Peter von Auer, νομικός εμπειρογνώμονας της γερμανικής οργάνωσης υπεράσπισης των προσφύγων Pro Asyl.

«Ισχυρίζονται ότι είναι στατιστικά απίθανο να συμβεί αυτό που υποψιάζονται ή φοβούνται οι αιτούντες άσυλο».

Από τους 8.201 Ρώσους άνδρες σε στρατιωτική ηλικία που έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στη Γερμανία από το 2022, μόνο 416 — περίπου το 5% — έλαβαν κάποια μορφή προστασίας, όπως το καθεστώς ασύλου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση.

Οι λιποτάκτες αποτελούν πιθανώς μια μικρή μειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, δεδομένων των σημαντικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν ήδη επιστρατευτεί για να φύγουν από τη Ρωσία και να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο Αλσάνσκι, συνιδρυτής του A Farewell to Arms, υποστήριξε ότι η απέλαση ατόμων όπως ο Αβαλιάνι υπονομεύει την υπόσχεση της Ευρώπης να υποστηρίζει την Ουκρανία στον αγώνα της κατά της Ρωσίας.

Η απόρριψη του αιτήματος ασύλου «βοηθά το αφήγημα του Πούτιν που λέει ότι είναι άσκοπο να διαφεύγει κάποιος». Στην πραγματικότητα, τόνισε, η ουσία του ζητήματος θα έπρεπε να είναι απλή: «Όσο περισσότεροι λιποτάκτες υπάρχουν, τόσο πιο εύκολο θα είναι να υπερασπιστεί κάποιος την Ουκρανία».

Πηγή: skai.gr

