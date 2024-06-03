Σολτς: Συγκλονισμένος από τον θάνατο του αστυνομικού που δέχθηκε επίθεση στο Μανχάιμ

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του αστυνομικού Ρουβέν Λ., ο οποίος την Παρασκευή δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον Σουλαϊμάν Α. σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και σοκαρισμένος από το γεγονός ότι ο γενναίος αστυνομικός υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του μετά την τρομερή επίθεση στο Μανχάιμ. Η αφοσίωσή του στην ασφάλεια όλων μας αξίζει την υψηλότερη αναγνώριση. Σε αυτές τις πικρές ώρες η σκέψη μου βρίσκεται στην οικογένειά του και σε όλους όσοι θρηνούν», έγραψε ο κ. Σολτς στο «Χ».

Ο θάνατος του 29χρονου Ρουβέν Λ. έχει προκαλέσει θλίψη και οργή στους κόλπους της αστυνομίας. Ο επικεφαλής του Συνδικάτου της Αστυνομίας στην Βάδη-Βυρτεμβέργη Ραλφ Κούστερερ τόνισε ότι η βία που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αστυνομικοί είναι «ανελέητα βάναυση, απάνθρωπη και συχνά μοιραία». «Οι εκστρατείες κατά του μίσους και της υποκίνησης βίας συχνά ούτε καν αγγίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί σε καθημερινή βάση. Οι συζητήσεις για την δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης δεν φτάνουν σε ανεύθυνους δράστες, αλλά ούτε και σε θρησκευτικά φανατικούς, στους οποίους ο κόσμος των δικών μας ιδεών φαίνεται εντελώς ξένος και παράλογος», δήλωσε ο κ. Κούστερερ.

Ο Σουλαϊμάν Α. είχε καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα στον αστυνομικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, τραυματίζοντάς τον στην πλάτη και στον λαιμό. Ο δράστης είχε προηγουμένως τραυματίσει στο πρόσωπο και τον πολιτικό και γνωστό επικριτή του ισλάμ Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του Κινήματος «Pax Europa» σε κεντρική πλατεία του Μανχάιμ. Ο πολιτικός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αναρρώνει κανονικά. Ο νεαρός Αφγανός, ο οποίος ζει στην Γερμανία από το 2014 και δεν ήταν μέχρι τώρα γνωστός στις αρχές, ακινητοποιήθηκε μόνο όταν ένας από τους υπόλοιπους αστυνομικούς τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Νοσηλεύεται και αυτός, ενώ σε βάρος του έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

