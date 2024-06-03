Αιγυπτος: Να αποχωρήσει το Ισραήλ από την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα

Η Αίγυπτος φιλοξένησε την Κυριακή συνάντηση στο Κάιρο με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, η οποία επικεντρώθηκε στο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, που έχει καθοριστική σημασία για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μετέδωσε αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης, χωρίς να διευκρινίσει εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής, το Κάιρο επανέλαβε την άρνησή του η παλαιστινιακή πλευρά του σημείου διέλευσης της Ράφα να ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με "υψηλόβαθμο αξιωματούχο" τον οποίο επικαλείται το Al-Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όταν ο ισραηλινός στρατός άρχισε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στις 7 Μαΐου στη Ράφα, πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας που συνορεύει με την Αίγυπτο, πήρε τον έλεγχο του ομώνυμου σημείου διέλευσης στην παλαιστινιακή πλευρά. Το πέρασμα αυτό αποτελεί καίριο σημείο εισόδου για την ανθρωπιστική βοήθεια στο κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Έκτοτε, οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Ισραήλ επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη ότι παρεμποδίζουν τη βοήθεια, με τις αιγυπτιακές αρχές να αρνούνται να διαχειριστούν το πέρασμα σε συντονισμό με την ισραηλινή πλευρά, προτιμώντας τη συνεργασία με διεθνείς και παλαιστινιακούς φορείς.

Ο "υψηλόβαθμος αξιωματούχος" τον οποίο επικαλείται το Al-Qahera News, δήλωσε το απόγευμα της Κυριακής ότι τελείωσε η τριμερής συνάντηση στο Κάιρο, όπου μετείχαν η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία ασφαλείας και οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ".

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Αίγυπτος επανέλαβε "την ανάγκη αποχώρησης του Ισραήλ από την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα για να επαναλάβει τις δραστηριότητές της".

Επίσης, η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία απέδωσε την "πλήρη ευθύνη" στο Ισραήλ για τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας από την είσοδο στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία επανέλαβε την ανάγκη "να εργαστεί άμεσα για να εισέρχονται καθημερινά στη Λωρίδα (Γάζα) τουλάχιστον 350 φορτηγά με βοήθεια, είτε επισιτιστική, είτε ιατρική, είτε καύσιμα. Η Γάζα θα πρέπει να παραλαμβάνει τουλάχιστον 500 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια καθημερινά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ για να καλύψει τις ανάγκες του θύλακα, καθώς η ευρείας κλίμακας ισραηλινή επίθεση στη Γάζα έχει προκαλέσει μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν κίνδυνο λιμού.

Συζητήσεις τον Μάιο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του Αιγύπτιου ομολόγου του 'Αμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι κατέληξαν σε μια προσωρινή συμφωνία για τη διέλευση της βοήθειας του ΟΗΕ μέσω του ισραηλινού συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ. Έκτοτε, παραδόσεις έχουν πραγματοποιηθεί κατά περιόδους τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες όμως είναι πολύ λιγότερες από αυτές που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.