Μεξικό: Δύο νεκροί σε δύο επιθέσεις κατά εκλογικών τμημάτων

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Μεξικό κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων εναντίον εκλογικών τμημάτων στην πολιτεία Πουέμπλα, στα κεντρικά της χώρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της τοπικής κυβέρνησης.

Ένα από τα θύματα πέθανε κοντά στο εκλογικό τμήμα στο Κογιομεάπαν, αφότου άγνωστοι μπήκαν σε αυτό για να κλέψουν τις κάλπες. Το άλλο θύμα πέθανε εν μέσω επίθεσης σε εκλογικό κέντρο στην πόλη Τλαπανάλα, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

