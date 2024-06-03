Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ο συνδυασμός που φέρει το όνομα του απέσπασε «πειστική νίκη» στις πόλεις όπου διεξήχθησαν δημοτικές εκλογές.

Ο κ. Βούτσιτς είπε ότι στο Βελιγράδι, ο συνασπισμός του οποίου ηγήθηκε το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα έλαβε 52% των ψήφων και εκλέγει «62 ως 63» μέλη από τα 110 που απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο.

Στην Σερβία, δήμαρχο εκλέγουν τα δημοτικά συμβούλια.

Ο πρόεδρος Βούτσιτς ανέφερε επίσης πως το κόμμα του απέσπασε άνετη νίκη και στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, λαμβάνοντας 53% των ψήφων.

Η μόνη πόλη όπου δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία ο συνδυασμός του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος είναι η πόλη Νις, όπου ρυθμιστικός παράγοντας για την εκλογή δημάρχου αναδεικνύεται ανεξάρτητος συνδυασμός του οποίου ηγείται ο γιατρός Ντράγκαν Μίλιτς.

Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα στις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Βελιγράδι και σε άλλες 67 πόλεις κατέβηκε σε συνεργασία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και έντεκα μικρότερα κόμματα.

Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης απείχαν, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν δημοκρατικές συνθήκες για τη διεξαγωγή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

