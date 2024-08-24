Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η κυβέρνηση του οποίου προβλέπει μια μείωση του προϋπολογισμού για τη διμερή στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο την προσεχή χρονιά, επιβεβαίωσε τη "συνεχή και ακλόνητη αλληλεγγύη" της Γερμανίας προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Ο καγκελάριος επιβεβαίωσε τη συνεχή και ακλόνητη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία απέναντι στη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τη συνεχή στρατιωτική της υποστήριξη, κυρίως στον τομέα της αεροπορικής άμυνας", ανακοίνωσε η καγκελαρία σε μια συνοπτική αναφορά για την τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία πραγματοποιήθηκε ανήμερα των εορτασμών της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Στο Κίεβο, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε τον καγκελάριο της Γερμανίας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης μετά την εισβολή της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων με συστήματα ων αντιαεροπορικής άμυνας και τεθωρακισμένα οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.