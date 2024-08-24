Του ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη

Το πρώτο γερμανικής τεχνολογίας, τουρκικής ναυπήγησης υποβρύχιο κλάσης Reis το PİRİREİS ( ΤΥPE-214) εντάχθηκε επίσημα στον τουρκικό στόλο στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ναυτική βάση Άκσαζ απέναντι από τη Ρόδο, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τονίζει πως η Άγκυρα ενισχύει το Ναυτικό της για την υποστήριξη της Γαλάζιας Πατρίδας.

«Είμαστε μια χώρα περιτριγυρισμένη από θάλασσες από τρεις πλευρές, με τα μάτια όλου του κόσμου στραμμένα. Βρισκόμαστε στο κέντρο μιας γεωγραφίας που υπήρξε το σκηνικό παγκόσμιων αγώνων εξουσίας για αιώνες. Είμαστε ένα έθνος που οφείλουμε τη χιλιετή ύπαρξή του σε αυτά τα εδάφη στο ιερό αίμα και τις θυσίες των μαρτύρων του. Γνωρίζουμε ότι για να ζήσουμε ειρηνικά στα εδάφη μας πρέπει να έχουμε ισχυρό και αποτελεσματικό ναυτικό τόσο στη ᾽᾽Γαλάζια Πατρίδα μας όσο και σε μακρινές γεωγραφίες. Με αυτή την αντίληψη, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις σε κάθε τομέα με το σύνθημα «Ισχυρή Τουρκία, Ισχυρός Στρατός» από το 2002», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως λειτουργεί με το δόγμα ᾽᾽όποιος ελέγχει τις θάλασσες ελέγχει και τον κόσμο᾽᾽

Ο κ. Ερντογάν αναφέρθηκε και στο δεύτερο υποβρύχιο του τουρκικού Ναυτικού HİZİRREİS το οποίο θα ξεκινήσει τις δοκιμές εν πλω όπως και στο τρίτο υποβρύχιο ΜURATREİS το οποίο καθελκύστηκε. «Θα θέσουμε σε λειτουργία όλα τα υποβρύχια της κατηγορίας Reis έως το 2029. Όπως γνωρίζετε, είμαστε αυτή τη στιγμή από τις λίγες χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν τα δικά τους πολεμικά πλοία»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε πως η βάση του Ακσάζ αναβαθμίστηκε και το ναυπηγείο του τώρα πια δεν θα κάνει μόνο συντηρήσεις και επισκευές αλλά και ναυπηγήσεις πλοίω για τις ανάγκες του Ναυτικού.

«Ενισχύουμε τις ναυπηγικές μας υποδομές. Τώρα έχουμε το 4ο ναυπηγείο μας. Η Διοίκηση Ναυπηγείων Aksaz έχει συνολική έκταση 113 χιλιάδων

τετραγωνικών μέτρων. Το ναυπηγείο Aksaz είναι στρατηγικά εξαιρετικά σημαντικό καθώς βρίσκεται στη διασταύρωση Αιγαίου και Μεσογείου.Και αργότερα θα χτίσουμε και 5ο ναυπηγείο στην Μερσίνη.»

Το τουρκικό Ναυτικό τώρα πια διαθέτει ναυπηγεία στην Κωνσταντινούπολη, στο Γκιοόλτζουκ, στη Σμύρνη και στο Ακσάζ.

Ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι «Θα κάνουμε σταθερά βήματα προς τους στόχους του αιώνα της Τουρκίας, ανεξάρτητα από τους αλήτες που αποκαλούν τη Γαλάζια Πατρίδα παραμύθι, χωρίς να κολλάμε σε εμπόδια και χωρίς να κάνουμε κανένα βήμα.»

