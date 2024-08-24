Λογαριασμός
ΥΠΕΞ για Ημέρα Ανεξαρτησίας Ουκρανίας: Αμέριστη στήριξη στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Η ανάρτηση του ΥΠΕΞ

ΥΠΕΞ

Την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας τονίζει το ΥΠΕΞ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

«Τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας στην κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας τους. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

