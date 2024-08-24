Την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας τονίζει το ΥΠΕΞ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

«Τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές μας στην κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας για την Ημέρα Ανεξαρτησίας τους. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», αναφέρεται στην ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

Our warmest congratulations & best wishes to the Gov’t and the people of #Ukraine on their #IndependenceDay! #Greece 🇬🇷 reaffirms its unwavering support for 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/BoHHUxOjP4 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 24, 2024

