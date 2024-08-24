Ουκρανία: «Χτύπημα» σε αποθήκη πυρομαχικών στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ

Το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον αποθήκης πυρομαχικών στην περιφέρεια Βορονέζ στη δυτική Ρωσία, μέρος της οποίας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Στις 24 Αυγούστου άνδρες της υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας έπληξαν με επιτυχία αποθήκη πυρομαχικών που βρίσκεται κοντά στην Οστρογκόσκ, στην περιφέρεια Βορονέζ στη Ρωσία», επεσήμανε η υπηρεσία.

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης της Βορονέζ, ο Αλεξάντερ Γκούσεφ, ανέφερε στο Telegram ότι μέρος της περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από επίθεση με drones στη διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πυροδότηση εκρηκτικών υλικών.

