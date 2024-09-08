Ο Σολτς ζήτησε νέες προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ζήτησε να καταβληθούν νέες προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι συμφώνησαν κατά την πρόσφατη συνομιλία τους στην ανάγκη για μια νέα ειρηνευτική διάσκεψη με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

«Πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε πώς να φτάσουμε στην ειρήνη από αυτή την κατάσταση του πολέμου, με πιο γοργούς ρυθμούς», δήλωσε ο Σολτς μιλώντας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF.

Ο Γερμανός καγκελάριος δέχεται πιέσεις από το εσωτερικό αφού τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό υπέστησαν μεγάλη ήττα σε δύο περιφερειακές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα κόμματα που επιδιώκουν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία σημείωσαν κέρδη.

Το ακροδεξιό Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το νεοϊδρυθέν κόμμα BSW, που τάσσονται κατά της συνέχισης της στήριξης στην Ουκρανία, κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι σκοπεύει να έχει έτοιμο σχέδιο ως τον Νοέμβριο για τη διεξαγωγή δεύτερη διάσκεψης για την ειρήνη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μετάσχουν σε αυτή και εκπρόσωποι από τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο είχε διεξαχθεί στην Ελβετία η πρώτη ειρηνευτική διάσκεψη για την Ουκρανία με τη συμμετοχή 92 χωρών, χωρίς ωστόσο τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

