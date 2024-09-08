Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε μία ακόμη πόλη στην ανατολική Ουκρανία, όπου συνεχίζει την προέλασή του και πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην πόλη Ποκρόφσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις "απελευθέρωσαν το χωριό Νοβοχροντίφκα" στην επαρχία Ντονέτσκ, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το Ποκρόφσκ είναι στόχος εδώ και εβδομάδες των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες το πλησιάζουν όλο και περισσότερο καθώς ο ουκρανικός στρατός είναι μικρότερος αριθμητικά και δεν διαθέτει τον ίδιο αριθμό όπλων.

Η πόλη, που είχε περισσότερους από 14.000 κατοίκους πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το Ποκρόφσκ, έναν σημαντικό επιμελητειακό κόμβο για τον ουκρανικό στρατό.

Παρά την αιφνιδιαστική επίθεση του Κιέβου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, η Μόσχα εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος στο Ντονέτσκ, το οποίο παραμένει στο επίκεντρο των μαχών.

Την Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε ότι στόχος της Μόσχας είναι να καταλάβει όλο το Ντονμπάς, μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία στην οποία περιλαμβάνεται και η επαρχία Ντονέτσκ.

Επίσης δήλωσε ότι είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο συνομιλιών με το Κίεβο στη βάση αυτών της άνοιξης του 20222, αν η Ουκρανία το ζητήσει, παρά το γεγονός ότι η Μόσχα είχε επισημάνει νωρίτερα ότι αποκλείει οποιαδήποτε συζήτηση με το Κίεβο λόγω της ουκρανικής επίθεσης στο Κουρσκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.