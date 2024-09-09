Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει την πρόταση δημοψηφίσματος με την οποία ζητείται να νομιμοποιηθεί στη Φλόριντα η χρήση μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς, για τους ενήλικες άνω των 21 ετών.

Η δήλωση αυτή έγινε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social αργά την Κυριακή. Στα τέλη Αυγούστου ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ήταν ανοιχτός στη νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης μαριχουάνας στην Πολιτεία.

Ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στην αποκαλούμενη Τροπολογία 3, μολονότι ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον Ντε Σάντις, έχουν ταχθεί κατά του μέτρου.

«Όπως έχω δηλώσει προηγουμένως, πιστεύω ότι είναι καιρός να μπει τέλος στις άσκοπες συλλήψεις και φυλακίσεις ενηλίκων για μικρές ποσότητες μαριχουάνας για προσωπική χρήση», έγραψε ο Τραμπ. «Ως κάτοικος της Φλόριντας, θα ψηφίσω ΝΑΙ στην Τροπολογία 3 αυτόν τον Νοέμβριο», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ φάνηκε επίσης να εγκρίνει τις νομοθετικές προσπάθειες, που συνεχίζονται από τη θητεία του το 2017-2021, ώστε να διευκολύνονται οι τράπεζες όταν εξυπηρετούν επιχειρήσεις πώλησης κάνναβης οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Πολιτεία.

Πηγή: skai.gr

