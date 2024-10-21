Τον Λίβανο επισκέπτεται σήμερα, Δευτέρα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Αμος Χόχσταϊν προκειμένου να ξεκινήσει συνομιλίες με Λιβανέζους αξιωματούχους στη Βηρυτό σχετικά με τους όρους για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο Αμος Χόχσταϊν πρόκειται να συναντήσει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος στον τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya δήλωσε ότι η επίσκεψη του Χόχσταϊν ήταν «η τελευταία ευκαιρία πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ» για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Επισήμανε επίσης ότι θα απέρριπτε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έβαλε τέλος στην τελευταία αιματηρή σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2006.

Έντονη δυσπιστία από τον Λίβανο προς τις ΗΠΑ

Ωστόσο, ο νέος κύκλος των συζητήσεων για κατάπαυση του πυρός έρχεται σε μια περίοδο που κανείς στον Λίβανο δεν εμπιστεύεται ιδιαίτερα τους Αμερικανούς ως διαμεσολαβητές, καθώς όπως λένε καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου υποστηρίζουν το Ισραήλ τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά προμηθεύοντάς τους με τεράστιο αριθμό όπλων.

Αυτό που αναρωτιέται, λοιπόν, τώρα η λιβανέζικη πλευρά είναι τι θα φέρει στο τραπέζι των συζητήσεων ο απεσταλμένος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα πάντως με έγγραφο που έδωσε το Ισραήλ στις ΗΠΑ με τους όρους του, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι μια ισραηλινή απαίτηση είναι να επιτραπεί στον Ισραηλινό Στρατό να συμμετάσχει σε «ενεργό επιβολή» για να βεβαιωθεί ότι η Χεζμπολάχ δε θα επανεξοπλιστεί και δε θα ξαναχτίσει τη στρατιωτική της υποδομή στις περιοχές του νότιου Λιβάνου, που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Επίσης, απαιτεί η ισραηλινή αεροπορία να έχει ελευθερία πρόσβασης στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

