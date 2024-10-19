Ο αρχηγός της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε από σφαίρα που τον τραυμάτισε στο κεφάλι, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι τον ιατροδικαστή που ήταν επικεφαλής της νεκροψίας στο Ισραήλ.

Ο Σινουάρ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος σε τυχαία επιχείρηση του Ισραήλ την Τετάρτη στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα από drone μέσα σε κατεστραμμένο κτίριο. Στη συνέχεια, μετά τον θάνατό του, για να τον ταυτοποιήσουν, οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε τεστ DNA αφού πρώτα έκοψαν το δάχτυλο από τη σορό.

Ο αρχηγός της ένοπλης ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης είχε τραυματισθεί αρχικά στον πήχη του δεξιού χεριού στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με ισραηλινούς στρατιώτες, ανέφερε στους New York Times ο διευθυντής του ισραηλινού ινστιτούτου ιατροδικαστικής Τσεν Κούγκελ, ο οποίος επέβλεψε τη νεκροψία και γνωστοποίησε τα συμπεράσματά του στην εφημερίδα.

Μετά τον τραυματισμό του, ο αρχηγός της Χαμάς τύλιξε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το μπράτσο του, «όμως αυτό έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν αρκετό (...) Δεν ήταν αρκετά σταθερό και ο πήχης του είχε διαλυθεί», δήλωσε ο ιατροδικαστής στους NYT.

Τραυματισμένος, ο Σινουάρ σκοτώθηκε στη συνέχεια από μια σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τον δρα Κούγκελ.

Άγνωστο το ποιος έδωσε τη χαριστική βολή στον Σινουάρ

Όμως παραμένουν πολλά σκοτεινά σημεία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, κυρίως όσον αφορά την ακριβή στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και το ποιος πυροβόλησε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν «αυτές τις τελευταίες εβδομάδες» μέσα στη συνοικία Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή παρουσία εκεί υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς.

«Ο Γιαχία Σινουάρ κρυβόταν μέσα σε χώρους τους οποίους είχαμε ήδη επιθεωρήσει», όμως «δεν γνωρίζαμε πως ήταν εκεί», σύμφωνα με τον υποναύαρχο Χαγκάρι.

Στρατιωτικοί είχαν εντοπίσει την Τετάρτη «τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι» και είχαν σημειωθεί τότε ανταλλαγές πυρών.

«Ο Σινουάρ όρμησε τότε μόνος μέσα σ' ένα κτίριο» και «τραυματίσθηκε στο ένα χέρι από τα πυρά», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός διευκρίνισε ότι ο αρχηγός της Χαμάς είχε επάνω του ένα πιστόλι και 40.000 σεκέλ (περίπου 10.000 δολάρια).

