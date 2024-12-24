Σοκ στις ΗΠΑ: Ζευγάρι ομοφύλων βίαζε τα δύο υιοθετημένα αγοράκια του

Σε 100 χρόνια φυλακή ο καθένας, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με όρους, καταδικάστηκαν στην Ατλάντα των ΗΠΑ οι Ουίλιαμ και Ζάκαρι Ζούλοκ (William και Zachary Zulock) , ένα ζευγάρι ομοφυλόφυλων που είχε υιοθετήσει 2 αγοράκια, τα οποία βίαζε, κακοποιούσε και εξέδιδε σε άλλους παιδόφιλους συστηματικά.

Η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε αρκετά χρόνια μετά την υιοθεσία των δύο αγοριών.

Η φρικτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία το 2022, όταν συνελήφθη μέλος κυκλώματος παιδικής πορνογραφίας να κατεβάζει υλικό από το ίντερνετ και δήλωσε στην αστυνομία ότι το ζευγάρι κακοποιεί τα αγόρια του, τα καταγράφει και πουλάει τα βίντεο.

Οι Zulock φέρονται μάλιστα να είχαν δώσει προς κακοποίηση τους γιους τους σε τουλάχιστον δύο άνδρες κυκλώματος παιδεραστίας, «ψαρεύοντας» πελάτες μέσα από τα social media.

Gay couple who showed off picture-perfect family get 100 years in prison for horrific rape of their adopted sons https://t.co/Z7eRSnuCLu pic.twitter.com/5hayiWMVFT — New York Post (@nypost) December 23, 2024

Στη δίκη, δήλωσαν ένοχοι στις κατηγορίες της παιδικής κακοποίησης, του σοδομισμού, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Ο Γουίλιαμ Ζούλοκ ομολόγησε έξι κατηγορίες για επιδεινούμενη σοδομία, τρεις κατηγορίες για βαριά παιδική κακοποίηση, δύο κατηγορίες για αιμομιξία και δύο κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Ομοίως, ο Ζάκαρι Ζούλοκ ομολόγησε την ενοχή του σε δύο κατηγορίες για επιβαρυντικό σοδομισμό, τρεις κατηγορίες για βαριά παιδική παρενόχληση, δύο κατηγορίες για σοδομισμό και τρεις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

«Οι δύο κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σπίτι του τρόμου και έβαλαν τις εξαιρετικά σκοτεινές επιθυμίες τους πάνω από όλα και όλους τους άλλους», δήλωσε ο εισαγγελέας Randy McGinley, κατα την ανακοίνωση της ποινή,ς που τους στέλνει για πάντα στη φυλακή.

Επιπλέον, ένα άλλο άτομο που εμπλέκεται στο κύκλωμα παιδεραστών, καταδικάστηκε σε 60 χρόνια, με εκτιτέα τα 15 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

