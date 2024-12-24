Ηφαίστειο Κιλαουέα: Εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το Κιλαουέα στη Χαβάης, άρχισε χθες Δευτέρα να εκρήγνειται εκ νέουε εκτοξέυοντας λάβα και πέτρες σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Εικόνες που αποκαλύφθηκαν από τις αρχές εικονίζουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες αναβλύζει ή εκτοξεύεται λάβα.

Οπως γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), η έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε περί τις 02:20 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα· 14:20 ώρα Ελλάδας) ενώ η κατάσταση σταθεροποιήθηκε περί τις 06:30 (18:30), χωρίς να απειληθούν υποδομές.

«Στις 04:30 (16:30), παρατηρήθηκαν σιντριβάνια λάβας που έφθαναν τα 80 μέτρα ύψος», ανέφερε το USGS.

Short video of the current Kīlauea eruption from the west caldera wall. pic.twitter.com/A3kBpJTeUl — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 23, 2024

Το διοξείδιο του θείου που εκλύεται από τον κρατήρα θα αλληλεπιδράσει με την ατμόσφαιρα δημιουργώντας ομίχλη γνωστή ως «ηφαιστειακή αχλή», σημείωσε η ίδια πηγή.

Αυτή η ηφαιστειακή ομίχλη μπορεί να βλάψει ανθρώπους, ζώα και καλλιέργειες.

Το Κιλαουέα παραμένει σε σχεδόν μόνιμη φάση εκρηκτικής δραστηριότητας από το 1983. Η προηγούμενη έκρηξη καταγράφτηκε τον Σεπτέμβριο. Είναι μέρος έξι ενεργών ηφαιστείων στη Χαβάη, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο της υφηλίου.

Παρότι μικρότερο από αυτό το τελευταίο, είναι πιο ενεργό κι εκτιμάται από τους τουρίστες λόγω των θεαματικών εκτοξεύσεων λάβας και πυροκλαστικών υλικών.

Πηγή: skai.gr

