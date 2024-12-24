Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών σημειώθηκε στις 7.25 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου όπου κατασκευάζονται κάψουλες δυναμίτιδας στην περιοχή Καρεσί.

Το εργοστάσιο απασχολεί περίπου 700 εργαζόμενους. Μέρος του εργοστασίου φαίνεται να κατέρρευσε, ενώ την ώρα της έκρηξης στο εργοστάσιο υπήρχαν 300 άτομα.

Λέγεται ότι η αιτία της έκρηξης μπορεί να έχει να κάνει με το ηλεκτρικό ρεύμα ή κεραυνό, αλλά υπάρχουν προφυλάξεις ασφαλείας για κεραυνό, οπότε παραμένει το ενδεχόμενο του στατικού ηλεκτρισμού, αναφέρει στέλεχος του πρακτορείου IHA.

Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yaralılarımızın durumunun iyi olduğunun bilgisi geldi #CANLI | İrem Aktaş (@_iremaktas) ile #KRTHaber



🔴https://t.co/g4YgD9TDd3 pic.twitter.com/PkC88Rjw6Y — KRT TV (@KRTCANLI) December 24, 2024

Τόσο οι ομάδες της AFAD (υπηρεσία έκτακτων αναγκών) όσο και οι δημοτικές ομάδες και οι δυνάμεις επιβολής του νόμου συνεχίζουν να λαμβάνουν προφυλάξεις γύρω από την περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Το Μπαλίκεσιρ βρίσκεται στην περιφέρεια του Μαρμαρά στην Τουρκία.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi https://t.co/MZ8uQjy0FQ — AA Canlı (@AACanli) December 24, 2024

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν υπήρξε δολιοφθορά, υποθέτουμε ότι υπήρξε τεχνική δυσλειτουργία, αλλά περισσότερα θα φανούν μετά από λεπτομερή εξέταση» δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαλίκεσιρ Ισμαήλ Ουστάογλου.

«Δώσαμε εντολή να ξεκινήσει άμεσα η απαραίτητη έρευνα»

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τόνισε για το εργατικό δυστύχημα: «είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο 12 αδελφών μας σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην περιοχή Καρεσί του Μπαλίκεσιρ. Έχουμε λάβει πληροφορίες για την έκρηξη από όλα τα αρμόδια όργανα, ξεκινώντας από τον κυβερνήτη του Μπαλίκεσιρ, και έχω δώσει εντολή να ξεκινήσει αμέσως η απαραίτητη έρευνα. Προσεύχομαι στον Θεό για έλεος στους νεκρούς αδελφούς μας, προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Συλλυπητήρια στο Μπαλίκεσιρ και το έθνος μας».



Έρευνα για την έκρηξη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την έκρηξη. Στην δήλωσή του ανέφερε τα εξής: «Η Γενική Εισαγγελία του Μπαλίκεσιρ έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε στο τμήμα όπου παράγονται οι κάψουλες στο εργοστάσιο εκρηκτικών στην περιοχή Καρεσί της επαρχίας Μπαλίκεσιρ και έχουν ανατεθεί 4 εισαγγελείς υπό τον συντονισμό 1 αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα. Η έρευνα διεξάγεται διεξοδικά και σχολαστικά. Εύχομαι το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες συμπολίτες μας».

Άποψη του εργοστασίου που είναι κτισμένο σε έκταση 1.000 στρεμμάτων

Μαρτυρία στο CNN Turk

«Το μέρος μέσα στο εργοστάσιο που παράγει κάψουλες πυρίτιδας εξερράγη. Υπήρχαν πολλοί εργάτες. Ήρθε ένας φίλος μας από το χωριό Καβακλί και διηγήθηκε την εξής ιστορία: ‘’Παίρναμε πρωινό, και έγινε ένας τεράστιος σεισμός''. (Το εργοστάσιο) απασχολεί σχεδόν 1.000 άτομα. Εκεί στάλθηκαν όλα τα ασθενοφόρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Μπαλίκεσιρ. Ασθενοφόρα περιμένουν μπροστά από το εργοστάσιο. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε επιφυλακή» δήλωσε επικεφαλής διασωστών που μένει σε οικισμό κοντά στο εργοστάσιο.



Balıkesir'de meydana gelen patlama alanından ilk görüntüler: pic.twitter.com/OGAxJNIhaK — Haber (@Haber) December 24, 2024

SON DAKİKA: Balıkesir'de patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi.



Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/b7lFjgWl14 — Pusholder (@pusholder) December 24, 2024

🔴Patlayıcı fabrikasında 12 kişi hayatını kaybetti.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde saat 08.25 sularında patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız vefat etti, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/rs71WiptxL — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 24, 2024

#SONDAKİKA | #Balıkesir



Balıkesir'de patlayıcı üretim fabrikasında patlama: 12 ölü, 3 yaralı



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonrası bir bina çöktü. Yaralıların durumu iyi.https://t.co/Fqh2wEXm9s pic.twitter.com/RVV0iPrhxp — Halk TV (@halktvcomtr) December 24, 2024

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama… pic.twitter.com/AED6t0fugg — Türkmeneli Televizyonu (@turkmenelihaber) December 24, 2024

