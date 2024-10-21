Σοκ στην Τουρκία από τη δράση της μαφίας των «νεογέννητων»

Σοκ στην Τουρκία από τη μαφία «νεογέννητων», ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, έπαιρναν νεογέννητα από τα κρατικά νοσοκομεία και φρόντιζαν να γίνει διακομιδή τους σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Κρατούσαν τα μωρά για πολλές εβδομάδες για να πληρώνονται από το κράτος.

21 νεκρά μωρά και εννέα ιδιωτικά νοσοκομεία έκλεισαν με εντολή του υπουργού Υγείας.

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε όταν μέλη της μαφίας απείλησαν τοπικό εισαγγελέα να μην ασχοληθεί με την υπόθεση, ο οποίος όμως δεν πτοήθηκε από τον εκφοβισμό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν φόβοι για τον θάνατο εκατοντάδων μωρών από τη λειτουργία της σπείρας.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γυναικών που έχασαν τα μωρά τους: «Εγώ ήμουν έτοιμη να δώσω τα πάντα. Ας μην μας έκλεβαν το χαμόγελο μας. Πήραν την ψυχή ενός μωρού που δεν έβλαπτε κανέναν. Έφυγε η ψυχή μου. Μου πήραν μια ζωή. Αυτό δεν μπορεί να επουλωθεί. Μετά έμαθα πως εσκεμμένα το είχαν συνδεδεμένο με το μηχάνημα, αρκεί να λειτουργεί η καρδιά του και να έρχονται τα χρήματα και να γεμίζει το ταμείο τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα κλάματα εκείνων των μωρών».

