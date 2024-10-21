Τα δίνει όλα ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου επισκέφτηκε ένα άλλου είδους αμερικανικό «ναό»: ένα McDonald's, από όπου και πάλι κατηγόρησε την Κάμαλα Χάρις ότι είπε ψέματα ότι είχε δουλέψει στο παρελθόν στο fast food.
Σε ένα McDonald's στα προάστια της Φιλαδέλφειας, ο Τραμπ έβγαλε το σακάκι του, φόρεσε τη χαρακτηριστική ποδιά της αλυσίδας fast food και τηγάνισε πατάτες, κάτι που όπως είπε ήθελε να κάνει σε όλη του τη ζωή.
Ο πρώην πρόεδρος βύθισε τα καλάθια με τις πατάτες στις φριτέζες με καυτό λάδι, τις αλάτισε και τις μοίρασε σε υποστηρικτές του από το παράθυρο του εστιατορίου, το οποίο ήταν κλειστό για το ευρύ κοινό.
Χιλιάδες άνθρωποι παρατάχθηκαν στον δρόμο απέναντι από το εστιατόριο για να παρακολουθήσουν.
«Μου αρέσει αυτή η δουλειά» είπε ο Τραμπ, ο οποίος λατρεύει το φαστ φουντ. «Διασκεδάζω πολύ εδώ».
Ο Τραμπ είπε ότι η επίσκεψη στα McDonald's είχε ως στόχο να χτυπήσει τη Χάρις, η οποία έχει πει ότι εργαζόταν στην αλυσίδα φαστ φουντ στα φοιτητικά της χρόνια στην Καλιφόρνια.
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Χάρις δεν εργάστηκε ποτέ εκεί.
Ο εκπρόσωπος της Χάρις δήλωσε ότι επρόκειτο για ένα ακόμη κόλπο που δείχνει την απόγνωση του μεγιστάνα των ακινήτων.
This is awesome 😎— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2024
pic.twitter.com/RMkE20qWo2
