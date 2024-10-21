Μια τραγική ιστορία που αποδεικνύει τον ταραγμένο ψυχισμό νεαρής γυναίκας που έγινε μάρτυρας της σφαγής στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς έγινε γνωστή τις τελευταίες ώρες.

Just heartbreaking beyond words 💔



Shirel Golan survived the Nova Party massacre on Oct 7th.



Today, she ended her life today in her apartment, on her 22nd birthday.



Word fail. Only tears and heartache.



May her beautiful memory and life always be a blessing! pic.twitter.com/8ptSOzebJ9 October 20, 2024

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Arsen Ostrovsky, η 22χρονη Σιρέλ Γκολάν που επέζησε από την επίθεση της Χαμάς κοντά στο κιμπούτς Ρεΐμ στο Ισραήλ, έβαλε τέλος στη ζωή της στο διαμέρισμά της.

Η Σιρέλ, η οποία έκλεισε σήμερα τα 22 της χρόνια, υπέφερε - σύμφωνα με την οικογένειά της - από μετατραυματικό στρες και νοσηλεύτηκε δύο φορές στο νοσοκομείο.

Ο αδελφός της Ειάλ είπε τα εξής:

«Είδα ότι είχε συμπτώματα μετατραυματικού στρες, όπως η απόσυρση και η απομάκρυνση από τους φίλους της. Της ζήτησα να φροντίσει τον εαυτό της. Είπε ότι δεν λαμβάνει καμία βοήθεια από το κράτος».

«Αν το κράτος την είχε φροντίσει, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών απάντησε, στη συνέχεια, ότι η Γκολάν «θεραπευόταν στο σύστημα πρόνοιας ακόμη και πριν από τις 7 Οκτωβρίου και ιδιαίτερα μετά».

Πηγή: skai.gr

