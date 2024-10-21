Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα στοχεύσουν κατά του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ τονίζοντας ότι σχεδιάζουν να επιτεθούν «σε μεγάλο αριθμό στόχων» εντός των επόμενων ωρών στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, και αλλού στη χώρα.

Οι πρώτες εκρήξεις ήταν ήδη γεγονός εντός μίας ώρας έπειτα από τις σχετικές ανακοινώσεις.

Στο στόχαστρο τέθηκαν και πάλι τα νότια προάστια της Βηρυτού.

Τα νέα χτυπήματα θεωρούνται αντίποινα για την επιχείρηση της σιιτικής οργάνωσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφτασαν μέχρι την πρωθυπουργική κατοικία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια το περασμένο Σάββατο.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, είχε υπογραμμίσει, νωρίτερα, ότι εκδόθηκαν σχετικές προειδοποιήσεις εκκένωσης, σύμφωνα με τις οποίες οποιοσδήποτε «βρίσκεται κοντά σε τοποθεσίες οι οποίες χρησλιβανιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ να μείνει μακριά, άμεσα». Οι πρώτες προειδοποιήσεις αφορούσαν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, καθώς επίσης στα ανατολικά στην Κοιλάδα Μπεκάα και το νότιο τμήμα της χώρας.

Στο στόχαστρο των Ισραηλινών τίθενται εγκαταστάσεις, γραφεία και υποκαταστήματα της al-Qard al Hassan, που η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση της Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί για τις πληρωμές των μελών της αλλά και για την αγορά όπλων. Η al-Qard al Hassan, που παρουσιάζεται ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, έχει υποστεί κυρώσεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Σαουδική Αραβία και παρέχει, επίσης, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σε απλούς πολίτες.

Το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιντ Όστιν, είχε προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών αμάχων στον Λίβανο «είναι υπερβολικά υψηλός», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θέλει «το Ισραήλ να περιορίσει μερικά από τα πλήγματά του στη Βηρυτό και γύρω από αυτήν» και να υπάρξει «μία μετάβαση σε διαπραγματεύσεις που θα επιτρέψουν σε αμάχους και των δύο πλευρών να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοαβ Γκαλαντ, την Κυριακή επεσήμανε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο του πολέμου σημειώνοντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο βόρειο Ισραήλ ότι «όχι μονάχα αυτή τη στιγμή πολεμάμε τον εχθρό, αλλά τον καταστρέφουμε σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων, θέσεις που η Χεζμπολάχ ήθελε να χρησιμοποιήσει ως βάσεις για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ».

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν έρευνα για τη μη εξουσιοδοτημένη διαρροή απορρήτων εγγράφων στα οποία περιλαμβάνονται σχέδια του Ισραήλ για το ανταποδοτικό του χτύπημα κατά του Ιράν και σύμφωνα με τα οποία το Τελ Αβίβ μετακινεί στρατιωτικά μέσα σε θέση για επίθεση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan το προηγμένο αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD έχει τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στο Ισραήλ ενώ την Κυριακή συνεδρίασε εκ νέου το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της χώρας.

