Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί στις 13:30 με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, στα ανάκτορα του Ντολμάμπαχτσε, θα ακολουθήσουν από κοινού δηλώσεις τους και συνέντευξη Τύπου στις 15:30. Στην ατζέντα των συνομιλιών είναι οι εξοπλισμοί, το μεταναστευτικό, η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μεταξύ των θεμάτων που η τουρκική πλευρά δίνει το κύριος βάρος της είναι το θέμα της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς Eurofighter. Δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου το προηγούμενο διάστημα ανέφεραν ότι η Γερμανία άναψε το «πράσινο φως» στην αγορά από την Τουρκία των ευρωπαϊκών μαχητικών, σημείωναν ωστόσο ότι το Βερολίνο διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, θέτοντας όρους για τις «ζώνες χρήσης των μαχητικών αεροσκαφών». Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να απέκτησαν πιο σοβαρό χαρακτήρα μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο μήνα.

Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία εγκρίνουν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, αλλά η πώληση αυτή «κολλάει» στην άρνηση της Γερμανίας. Η Τουρκία ενδιαφέρεται για την αγορά σε πρώτη φάση τουλάχιστον 20 μαχητικών Eurofighter, αξίας 5,6 δισ. δολαρίων, αλλά συνολικά σχεδιάζει να προμηθευτεί 40 ευρωπαϊκά μαχητικά 5ης γενιάς.

Tο Βερολίνο φέρεται να έχει εγκρίνει επίσης την πώληση όπλων αξίας 336 εκατ. ευρώ, κυρίως για το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό. Σε ρεπορτάζ αναφέρεται ότι μεταξύ των οπλικών συστημάτων που έχουν εγκριθεί για εξαγωγή, περιλαμβάνονται και 100 κατευθυνόμενοι πύραυλοι που παράγει η εταιρεία MBDA και 28 τορπίλες τύπου SeaHake της εταιρείας ThyssenKrupp για το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό. Η τιμή των πυραύλων ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή των τορπιλών στα 156 εκατ. ευρώ. Στο ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι δόθηκε άδεια σε κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν γερμανικές βιομηχανίες, να παράσχουν πακέτα αμυντικού υλικού για τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών υποβρυχίων τύπου 209. Ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 79 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η γερμανική κυβέρνηση θα προχωρήσει στην παράδοση εξαρτημάτων για κινητήρες, που προορίζονται για τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες, αξίας 1,9 εκατ. ευρώ. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγρμμα κατασκευή έξι υποβρυχίων τύπου 214 για το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό σε συμπαραγωγή με τη γερμανική ThyssenKrupp.

Η πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και οι εξαγωγές όπλων είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα που επίσης θα συζητηθούν μεταξύ των δύο ηγετών στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

Η γερμανική κυβέρνηση επιθυμεί η Τουρκία, η οποία είναι χώρα διέλευσης, να ενισχύσει τα μέτρα για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και να επιταχύνει τη διαδικασία επιστροφής στην Τουρκία όσων τα αιτήματα ασύλου δεν γίνονται δεκτά στη Γερμανία.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου φέτος, υπέβαλαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία συνολικά 21.590 Τούρκοι πολίτες. Οι Τούρκοι κατέχουν την τρίτη θέση στις αιτήσεις ασύλου μετά τους Σύρους και τους Αφγανούς. Πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ανέφεραν ότι το Βερολίνο ετοιμάζεται να απελάσει έως και 14.500 Τούρκους πολίτες που βρίσκονται παράνομα στη Γερμανία. Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία φέρεται να υποσχέθηκε να επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης βίζας στους Τούρκους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

