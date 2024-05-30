Η κυβέρνηση της Σλοβενίας ενέκρινε σήμερα πρόταση για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ, ακολουθώντας τα βήματα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

«Σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», είπε ο επικεφαλής της σλοβενικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια από χώρες να συντονίσουν την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γκολόμπ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Πρόκειται για ένα μήνυμα ειρήνης», υπογράμμισε.

Η σλοβενική κυβέρνηση ανήρτησε μια παλαιστινιακή σημαία μαζί με τις σημαίες της Σλοβενίας και της ΕΕ μπροστά από την έδρα της στη Λιουμπλιάνα.

Το κοινοβούλιο της χώρας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει επίσης να επικυρώσει την απόφαση της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Η πρόεδρός του ανακοίνωσε ότι το σώμα θα ψηφίσει την προσεχή Τρίτη για την επίσημη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη από τις 16.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας)», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του κοινοβουλίου Ούρσκα Κλακότσαρ Ζούπαντσιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα.

Την 28η Μαΐου, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

Εκ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σουηδία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν ήδη αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Η Μάλτα έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει σύντομα.

Η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν πει ότι εξετάζουν επίσης την αναγνώριση, όμως η Γαλλία έχει πει πως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα.

Η Γερμανία συμφωνεί με τις ΗΠΑ, τον πιστότερο σύμμαχο του Ισραήλ, απορρίπτοντας μια μονομερή προσέγγιση κι επιμένοντας ότι μια λύση των δύο κρατών μπορεί να επιτευχθεί μονάχα μέσω του διαλόγου.

Την Τρίτη, το κοινοβούλιο της Δανίας καταψήφισε ένα νομοσχέδιο για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.