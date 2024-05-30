Ρωσία: Παραιτήθηκε η κυβερνήτης του Χάντι- Μανσίσκ

Η Νατάλια Καμαρόβα, κυβερνήτης της πλούσιας σε πετρέλαια περιοχής Χάντι- Μανσίσκ της Σιβηρίας, η οποία πέρυσι είχε επικριθεί για τις δηλώσεις που είχε κάνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση της.

Σ' ένα βίντεο που ανήρτησε στον κανάλι της στο Telegram, η Καμαρόβα, που ήταν αρμόδια μιας περιοχή γνωστής ως Γιούργκα, η οποία παράγει περισσότερο από το 40% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, λέει ότι μετακινείται σε άλλη θέση εργασίας χωρίς να διευκρινίζει ποια είναι, παρόλο που η θητεία της δεν λήγει πριν από το επόμενο έτος.

Ώρες αργότερα, το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη συνάντηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ρουσλάν Κουχαρούκ, τον δήμαρχο της πόλης Τιουμέν, στον οποίο πρόσφερε τη θέση της Καμαρόβα.

«Σας εύχομαι επιτυχίες και καλή τύχη στη νέας σας θέση» δήλωσε ο Πούτιν στον Κουχαρούκ.

Όταν ρωτήθηκε για την αλλαγή αυτή, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν επαίνεσε το έργο της Καμαρόβα ως κυβερνήτη.

Η Γιούργκα «αναπτύσσεται και αναπτύσσονταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ δυναμικά» είπε, αποφεύγοντας να σχολιάσει τη μελλοντική προοπτική της Καμάροβα.

Η Καμάροβα, η οποία δεν εξήγησε γιατί παραιτήθηκε, είχε αποδοκιμαστεί πέρυσι από έναν ακτιβιστή, ο οποίος ζήτησε να διωχθεί ποινικά για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού.

Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2023 σε συνάντηση με κατοίκους η Καμαρόβα είχε πει ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι (ο πόλεμος) δεν χρειάζονταν. Η κυβέρνηση της περιοχής είχε δηλώσει τότε ότι οι δηλώσεις της είχαν αποκοπεί από τα συμφραζόμενα «για χάρη των δημοσίων σχέσεων».

Η Καμαρόβα στο βίντεο που ανάρτησε ευχαριστεί τον Πούτιν για την εμπιστοσύνη και αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έχουν γίνει από τις ρωσικές δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου.

Η Καμαρόβα, 68 ετών, υπήρξε η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης και βρίσκονταν στην κορυφή τις περιφερειακής κυβέρνησης από το 2010.

Προηγουμένως, είχε διατελέσει επικεφαλής της επιτροπής διαχείρισης φυσικών πόρων της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλής) του ρωσικού κοινοβουλίου.

Ο ιστότοπος Mediazona γράφει σήμερα ότι εντόπισαν δελτίο της Καμαρόβα στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου της πόλης Νιζνεβαρτόφσκι, αφότου το κανάλι Mash στο Telegram ανέφερε ότι το εν λόγω δικαστήριο θα εξετάσει διοικητική υπόθεση σε σχέση με την πρώην κυβερνήτη περί «δυσφήμισης» του στρατού.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 13 Ιουνίου. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η υπόθεση σχετίζεται με συνάντηση του Οκτωβρίου με τους κατοίκους του Νιζνεβαρτόφσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.