Αξιωματούχος ΗΠΑ: Οι δασμοί στην Κίνα ενδέχεται να πέσουν στο 50% με 65% από 145%

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να μειώσει ακόμα και πάνω από το ήμισυ τους δασμούς που έχει επιβάλει στις εισαγωγές από την Κίνα σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων με το Πεκίνο, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι δασμοί κατά της Κίνας είναι πιθανό να μειωθούν σε ποσοστά μεταξύ περίπου 50% και 65%. Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια κλιμακωτή προσέγγιση, παρόμοια με εκείνη που είχε προταθεί πέρυσι από την Επιτροπή της Βουλής για την Κίνα: 35% δασμοί για προϊόντα που οι ΗΠΑ δεν θεωρούν απειλή για την εθνική ασφάλεια και τουλάχιστον 100% για προϊόντα που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα, σύμφωνα με κάποιες από τις πηγές που επικαλείται η WSJ.

Το νομοσχέδιο προέβλεπε την εφαρμογή των εν λόγω δασμών σταδιακά, μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και εξετάζονται διάφορες επιλογές.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι διατεθειμένος να μειώσει τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, λέγοντας ότι οι δασμοί 145% που επέβαλε στη δεύτερη θητεία του θα μειωθούν. «Αλλά δεν θα είναι μηδενικοί», σημείωσε. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ευχάριστη είδηση για τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει από τις επιθετικές κινήσεις του Λευκού Οίκου τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Κίνα έδωσε στίγμα την Τετάρτη ότι είναι ανοιχτή σε εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και το Πεκίνο προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό τις συνεχιζόμενες απειλές του Λευκού Οίκου. Στους κύκλους χάραξης πολιτικής της Κίνας, οι δηλώσεις του Τραμπ την Τρίτη ερμηνεύτηκαν ως ένδειξη υποχώρησης από την πλευρά του, σύμφωνα με πρόσωπα που συνομιλούν με Κινέζους αξιωματούχους.

Οι δηλώσεις και από τις δύο πλευρές σηματοδοτούν μια αλλαγή σε σχέση με τον τόνο των τελευταίων εβδομάδων, κατά τις οποίες οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου είχαν προβεί σε αντίποινα και σκληρές δηλώσεις, προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στις διεθνείς χρηματαγορές, που βίωσαν τις χειρότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τους δασμούς ως μέσο πίεσης στους εμπορικούς της εταίρους, ώστε να περιορίσουν τις σχέσεις τους με την Κίνα, είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχει δηλώσει ότι υπάρχει περιθώριο για συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Τέτοιες συνομιλίες θα έπρεπε να περιλαμβάνουν τον Τραμπ και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αν και οι δύο δεν έχουν συνομιλήσει από τότε που ο Τραμπ επανεξελέγη στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.