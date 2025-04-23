Τραμπ: «Εφικτή η επίτευξη συμφωνίας με την Κίνα - Οι δασμοί δεν θα είναι ούτε κατά διάνοια 145%, αλλά δεν θα είναι μηδενικοί»

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο την Τρίτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα είναι πολύ καλός στις διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο και ότι οι δασμοί στις εισαγωγές από τη χώρα θα μειωθούν σημαντικά μετά από μια συμφωνία, αλλά δεν θα φτάσουν στο μηδέν.

Αν η Κίνα δεν καταλήξει σε μια συμφωνία για το εμπόριο, οι ΗΠΑ θα καθορίσουν τους όρους, σημείωσε.

«Θα είμαστε πολύ ευγενικοί και θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ. «Αλλά τελικά, πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να κάνουν συμφωνίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουμε να συμμετέχουν».

Μιλώντας για τους πρόσθετους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα, ο Τραμπ είπε ότι το 145% είναι «πολύ υψηλό» και ότι «δεν θα είναι τόσο υψηλό».

«Δεν θα είναι ούτε κατά διάνοια τόσο υψηλοί. Θα μειωθούν σημαντικά, αλλά δεν θα είναι μηδενικοί», δήλωσε ο Τραμπ. «Κάποτε ήταν μηδέν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε αργότερα ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα φτάσουν σε συμφωνία με την Κίνα.

«Νομίζω ότι θα ζήσουμε μαζί πολύ ευτυχισμένα και ιδανικά θα συνεργαστούμε, οπότε νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα δεν είναι βιώσιμη και ότι πιστεύει σε «αποκλιμάκωση» της κατάστασης «πολύ σύντομα», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σε κεκλεισμένων των θυρών εκδήλωση που διοργάνωσε η JPMorgan Chase στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της εαρινής συνόδου ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Μπέσεντ φέρεται να είπε σχετικά με το ύψος των δασμών που έχουν επιβάλει Ουάσινγκτον και Πεκίνο ότι «κανείς δεν θεωρεί πως το ισχύον καθεστώς είναι βιώσιμο», όπως μεταδίδει το CNBC

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας δεν έχουν ξεκινήσει, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση πως είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας.

