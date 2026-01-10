Σκληραίνει τη στάση του το καθεστώς στο Ιράν - «Κόκκινη γραμμή τα επιτεύγματα της επανάστασης του '79»

Σκληραίνει τη στάση του το καθεστώς της Τεχεράνης απέναντι στο διογκούμενο κύμα διαδηλώσεων που συνταράσσει τη χώρα εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 100 «ένοπλους ταραχοποιούς» στην πόλη Μπαχαρεστάν, κοντά στην Τεχεράνη. Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η περιφρούρηση των επιτευγμάτων της επανάστασης του 1979, αλλά και η ασφάλεια του Ιράν αποτελούν «κόκκινη γραμμή» σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς την ηγεσία του Ιράν την Παρασκευή και αφού ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το Σάββατο: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Οι αναταραχές συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δημοτικό κτίριο πυρπολήθηκε στο Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, αποδίδοντας την πράξη σε «ταραχοποιούς». Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που, όπως ανέφερε, σκοτώθηκαν σε διαδηλώσεις στις πόλεις Σιράζ, Κομ και Χαμεντάν.

Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ξεκινώντας ως αντίδραση στον εκρηκτικό πληθωρισμό, αλλά γρήγορα απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να απαιτούν τον τερματισμό του καθεστώτος του αγιατολάχ. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν «τις ταραχές». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει δεκάδες θανάτους διαδηλωτών.

Την ίδια ώρα, η χώρα συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μάρτυρας στο δυτικό Ιράν, με τον οποίο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Reuters, δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή και άνοιγαν πυρ, αρνούμενος να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τους «τρομοκράτες» ότι στοχοποίησαν στρατιωτικές και αστυνομικές βάσεις τις τελευταίες δύο νύχτες, σκοτώνοντας αρκετούς πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ανέφεραν ότι περιουσίες πυρπολήθηκαν.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 και η διατήρηση της ασφάλειας αποτελούν «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσαν, δηλώνοντας ότι η συνέχιση της κατάστασης είναι απαράδεκτη.

Ο στρατός, ο οποίος λειτουργεί ξεχωριστά από τους Φρουρούς της Επανάστασης αλλά υπάγεται επίσης στον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανακοίνωσε ότι θα «προστατεύσει και θα διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

Σε μια χώρα με ιστορικά κατακερματισμένη αντιπολίτευση απέναντι στην θεοκρατική εξουσία, ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, που ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή στο εξωτερικό που ενθαρρύνει τις διαδηλώσεις.

Στο πιο πρόσφατο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ρεζά Παχλαβί, που ζει στις ΗΠΑ, δήλωσε: «Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγαίνουμε στους δρόμους· ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε για να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε».

Κάλεσε επίσης «τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα στις μεταφορές, καθώς και στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ενέργεια», να ξεκινήσουν πανεθνική απεργία.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι διατεθειμένος να συναντήσει τον Παχλαβί, ένδειξη ότι περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η κρίση πριν στηρίξει έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Ο Τραμπ, ο οποίος βομβάρδισε το Ιράν το περασμένο καλοκαίρι και προειδοποίησε την Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνδράμουν τους διαδηλωτές, εξέδωσε νέα προειδοποίηση την Παρασκευή λέγοντας: «Καλύτερα να μη ξεκινήσετε να πυροβολείτε, γιατί τότε θα αρχίσουμε κι εμείς να πυροβολούμε».

«Ελπίζω απλώς οι διαδηλωτές στο Ιράν να είναι ασφαλείς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος», πρόσθεσε.

Κάποιοι διαδηλωτές στους δρόμους φωνάζουν συνθήματα υπέρ του Παχλαβί, όπως «Ζήτω ο σάχης», αν και τα περισσότερα συνθήματα ζητούν τον τερματισμό της εξουσίας του αγιατολάχ ή απαιτούν λύσεις για μια οικονομία που έχει πληγεί από χρόνια αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων και από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν.

Γιατρός στο βορειοδυτικό Ιράν δήλωσε ότι από την Παρασκευή μεγάλος αριθμός τραυματισμένων διαδηλωτών έχει μεταφερθεί στα νοσοκομεία. Κάποιοι είχαν ξυλοκοπηθεί άγρια, με κακώσεις στο κεφάλι και σπασμένα πόδια και χέρια, καθώς και βαθιά τραύματα.

Τουλάχιστον 20 άτομα σε νοσοκομείο είχαν δεχθεί πυρά με αληθινά πυρομαχικά, εκ των οποίων πέντε κατέληξαν αργότερα.

Την Παρασκευή, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για λογαριασμό του Τραμπ, λέγοντας ότι οι ταραχοποιοί επιτίθενται σε δημόσιες περιουσίες και προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που δρουν ως «μισθοφόροι ξένων».

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι τρία μέλη της δύναμης ασφαλείας Μπασίτζ σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με αυτούς που χαρακτήρισε «ένοπλους ταραχοποιούς» στην πόλη Γκατσάραν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Άλλος ένας αξιωματικός ασφαλείας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στη Χαμεντάν, στο δυτικό Ιράν. Ο γιος ανώτατου αξιωματικού, του ταξίαρχου-μάρτυρα Νουραλί Σουσταρί, σκοτώθηκε στην περιοχή Αχμανταμπάντ της Μασχάντ, στα βορειοανατολικά. Δύο ακόμη μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν τις τελευταίες δύο νύχτες στη Σουστάρ, στην επαρχία Χουζεστάν.

Οι διαδηλώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση των τελευταίων τουλάχιστον τριών ετών για τους κληρικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι φαίνονται πιο ευάλωτοι σε σχέση με προηγούμενα κύματα αναταραχών, εν μέσω μιας δραματικής οικονομικής κατάστασης και μετά τον περσινό πόλεμο.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή καταδικάζοντας τη δολοφονία διαδηλωτών και κάλεσαν τις ιρανικές αρχές να απόσχουν από τη βία.

Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει τις διαμαρτυρίες για την οικονομία ως θεμιτές, ενώ καταδικάζουν αυτούς που αποκαλούν βίαιους ταραχοποιούς και καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις με τη χρήση δυνάμεων ασφαλείας.

Το ιρανικό κατεστημένο έχει επιβιώσει από επανειλημμένα κύματα αναταραχών στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών διαδηλώσεων του 1999, των κινητοποιήσεων μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2009, των διαμαρτυριών για τις οικονομικές δυσκολίες το 2019 και των διαδηλώσεων «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» το 2022.

Η ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA δήλωσε ότι έχει καταγράψει 65 θανάτους, εκ των οποίων 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έως τις 9 Ιανουαρίου. Η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι περισσότερα από 2.500 άτομα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.